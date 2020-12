Terrassa posa en marxa el Pla Especial de Seguretat i Trànsit de la Policia Municipal per les festes de Nadal

La Policia Municipal de Terrassa va iniciar el passat dissabte, 5 de desembre, el Pla Especial de Seguretat i Trànsit per les festes de Nadal, operatiu des del mes de desembre i fins al 12 de gener, davant la previsió d’un augment de persones als carrers i comerços de la ciutat. L’objectiu és garantir la seguretat de les persones en els seus desplaçaments i activitats, donar tranquillitat als comerciants i controlar i regular el trànsit de vehicles i vianants, restringint la circulació a determinades zones, a més de controlar les restriccions per la Covid-19.













EI Pla preveu dos dispositius diferents, un servei especial de trànsit i seguretat per als dies de major activitat comercial (5, 6, 7, 8, 12, 13, 19, 20, 24, 28, 29, 30 i 31 de desembre i 2, 3, 5, 9 i 10 de gener), que cobreix la franja horària de les 6 fins a les 22 h, que preveu fer efectiva i visual la presència d’agents de servei uniformat al carrer, augmentant la sensació de seguretat i garantint la seguretat de comerciants i compradors en els seus desplaçaments i activitats; i un servei ordinari per a la resta de dies de la campanya de Nadal, que contempla tant el patrullatge normal com accions de patrullatge intensiu i dissuasiu.





Controls de trànsit i fluxos de persones





Pel que fa als fluxos de persones i al trànsit en aquest any, marcat per la Covid-19, en que és recomanable respectar la distància i evitar grans concentracions de persones, i amb restriccions en la mobilitat territorial, la Policia Municipal preveu un increment de persones i de desplaçaments en vehicle fins al centre, fet que pot causar congestions de trànsit, molt moviment de vianants i concentracions de persones.





Per aquest motiu, es preveu la possibilitat de fer controls de trànsit i fluxos de persones als carrers d’Arquimedes, Galileu, Volta, Pare Llaurador, la Rasa i la plaça del Progrés, però, en cas de congestió, també la possibilitat de realitzar talls en l’accés al centre dels carrer del Vall amb la plaça del Dr. Cadevall, de la Rambla d’Ègara amb carrer de Vallhonrat i amb carrer del Dr. Cabanes, i del carrer de l’Església en el seu accés pel carrer del Portal Nou.





Augment d’efectius per garantir la seguretat





El Pla de Nadal suposa un augment dels efectius de la Policia Municipal dedicats a

la seguretat del trànsit i a la seguretat ciutadana a les principals zones comercials de

la ciutat, i especialment en horari comercial, uns agents que actuaran a les zones

següents:





- Centre històric ( Illa de vianants i voltants, plaça Nova)

- Sant Pere Nord (zona Rambla de Francesc Macià)

- Ca n’Anglada

- Sant Pere (zona plaça del Triomf i carrer Ample)

- La Maurina (av. d’Àngel Sallent i carrer de Núria)

- Altres (ctra. de Castellar, carrer de Colom, av. de Jacquard…)





Recomanacions





Des de la Policia Municipal es recorda a la ciutadania algunes recomanacions:





- Dur la bossa de mà al davant, sense perdre-la de vista i tancada amb cremalleres o qualsevol altre sistema segur.

- Evitar portar la cartera en llocs de fàcil accés, com ara les butxaques del darrere.

- No fer exhibició dels diners.

- Vigilar els objectes que es dipositen als cotxes de nens petits i a l’interior dels vehicles. En cas de ser víctima o testimoni d’un fet delictiu, cal denunciar-lo a la Policia.

- En la mesura que sigui possible, realitzar les compres en dies laborals i en hores que no siguin de màxima afluència.