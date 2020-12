Lleida podria tenir un nou prefix telefònic la setmana vinent, que començarà per 8

Un total de 15 províncies podran tenir nou prefix telefònic en les properes setmanes, que començarà pel número 8. Es tracta d'Alacant, Almeria, Cadis, Cantàbria, Ciudad Real, Huelva, Jaén, Lleida, Lugo, Madrid, Màlaga, Navarra, Salamanca, Sevilla i València.













Els nous indicatius provincials que proposa atribuir la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals entrarien en vigor quan aquest organisme aprovi i publiqui la corresponent resolució al BOE. A partir d'aquest moment, la nova numeració estaria disponible perquè els operadors sol·licitin la seva assignació a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).





Per exemple, a Madrid, els números geogràfics ja podran començar per 8 (prefix 815), després de constatar la situació que presenta el rang setembre per a Madrid.





En altres províncies, com Lugo (882), Salamanca (823) i València (860) la numeració també podrà començar per 8 (com ja es ve utilitzant des de fa anys en altres províncies). Les trucades a números fixos podran començar per 865 a Alacant; 850 a Almeria; 842 a Cantàbria; 826 a Ciudad Real; 848 a Navarra; 854 a Sevilla o 873 a Lleida, segons indica la CNMC al seu bloc.





Totes les províncies espanyoles tenen números de telèfon fixos amb 9 dígits. I gairebé tots els prefixos d'Espanya comencen per 9, seguit de vuit dígits, encara que, com ve passant en els últims anys, cada vegada és més habitual rebre trucades des d'un número provincial que comenci per 8.





La CNMC ha valorat de manera "molt positiva" aquesta proposta d'atribució de numeració després de l'informe que ja va publicar l'organisme aquest estiu alertant el risc d'esgotament.

L'organisme que presideix Cani Fernández recomanava a la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions que atribuís i adjudiqués nous indicatius a aquestes províncies després de constatar que tenen una taxa d'ocupació de la numeració geogràfica molt alta.





A dia d'avui, està ocupat el 85% del total. La CNMC realitza un seguiment del ritme de les noves assignacions i informa la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions si a curt termini les províncies necessiten recursos addicionals, com ha passat aquesta vegada.





La numeració és un recurs limitat, raó per la qual el Govern s'encarrega d'elaborar el Pla Nacional de Numeració, que és modificat i actualitzat quan convé. D'aquesta manera, per a cada servei estableix que han d'emprar-se una sèrie de rangs determinats. Per a la numeració geogràfica són els rangs la primera xifra és 8 o 9 i la segona xifra és diferent de 0. Cada província disposa d'un o més indicatius provincials identificats per les tres primeres xifres.