Pimec demana que més estímuls a la demanda perquè les empreses no tanquin

Pimec ha reclamat aquest divendres garantir "la continuïtat de les empreses i l'ocupació amb estímuls a la demanda" davant la situació econòmica derivada dels efectes de la pandèmia del Covid-19, segons ha informat aquest divendres en un comunicat.













La patronal ha destacat que l'Índex de Preus de Consum (IPC) de novembre "modera els desequilibris provocats per la crisi del Covid-19 en relació a l'activitat econòmica" amb l'augment dels preus d'aliments, begudes, vestits i calçat i cauen els de la majoria dels serveis i els relacionats amb l'energia ".





Ha remarcat que, per setè mes consecutiu, l'IPC de Catalunya (-0,95%) se situa per sota de el d'Espanya (-0,8%), demostrant així que "les tendències, en relació a la situació econòmica, són més accentuades "al territori català que en el conjunt de l'Estat.





A Catalunya, per grups, destaquen els creixements dels preus en termes interanuals dels aliments i begudes no alcohòliques (+ 1,3%), mentre que cauen els preus relacionats amb el transport (-5,4%), les comunicacions ( -4,3%), l'habitatge (-4,1%) i els de l'ensenyament (-4,1%).

Per aquestes dades, Pimec ha reiterat la necessitat que aquells sectors més afectats per les restriccions preses per contenir la pandèmia rebin compensacions que els permetin seguir amb la seva activitat a mig termini.