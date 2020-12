'Pakito', l'històric cap d'ETA, surt de la presó el dia de l'aniversari de l'atemptat de la caserna de Saragossa

Francisco Mújica Garmendia, àlies 'Pakito', l'històric cap d'ETA que va ser detingut en l'operació de Bidart el 1992 ha sortit aquest divendres a la tarda de la presó de Zuera (Saragossa) després d'haver avançat uns mesos la seva liquidació de condemna.













L'històric dirigent d'ETA liquidava la seva condemna el 2021, però va sol·licitar un nou càlcul a l'Audiència Nacional, motiu pel qual ha avançat la seva sortida de presó, que ha coincidit amb el dia en què els familiars de les víctimes homenatgen els morts per l'atemptat de l'11 de desembre de 1987 a la casa-caserna de Saragossa, un dels que va ordenar quan era 'número u' dels terroristes.





Operació Bidart el 1992

El de la casa-caserna de Saragossa va ser un dels atemptats més vils d'ETA, ja que la matinada de l'11 de desembre de 1987 un cotxe bomba de la banda terrorista va acabar amb la vida d'onze persones, entre ells cinc nens, deixant a més a més de 80 víctimes amb ferides de diversa consideració.





'Pakito' era un objectiu prioritari de les forces i cossos de seguretat de l'Estat a la fi dels 80 i primers anys 90 pels freqüents atemptats d'ETA en un context en què s'havien de celebrar el 1992 2 rellevants esdeveniments a Espanya, la Expo de Sevilla i els Jocs Olímpics de Barcelona.





El 29 de març de 1992 queien els integrants del col·lectiu Artapalo, la cúpula d'ETA més sanguinària en la història criminal de la banda terrorista. A més de 'Pakito', que ha estat 28 anys a la presó entre França i Espanya, van ser arrestats José Luis Álvarez Santacristina, 'Txelis' --en llibertat fa temps--, i José María Arregui Erostarbe, àlies 'Fiti', un els presos etarres de més edat i que s'ha beneficiat dels acostaments de Govern de Pedro Sánchez.





'Pakito', a la presó de Zuera (Saragossa), s'havia desvinculat temps enrere de la línia oficial dels presos d'ETA, abans de la desaparició de la banda terrorista després dels successius cops policials, motiu pel qual va ser expulsat del col·lectiu .





VÍCTIMES resignades PERÒ INDIGNADES

L'Associació de Víctimes del Terrorisme (AVT) ha reaccionat a la posada en llibertat de Francisco Mújica Garmendia lamentant que la seva liquidació de condemna coincideixi amb el 33 aniversari de l'atemptat de la casa-caserna de Saragossa pel qual aquest històric cap d'ETA va ser condemnat .





Fonts de l'AVT han recordat aquest aniversari per mostrar la seva sorpresa per la "falta de tacte" en coincidir la posada en llibertat de 'Pakito' amb el record a les víctimes d'un dels vuit atemptats pels que complia condemna com a inductor dels mateixos. Per aquest mateix atemptat l'Audiència Nacional reclama l'extradició de Josu Urrutikoetxea, 'Josu Ternera', un altre dels històrics caps etarres fugat a França fins a la seva detenció al maig de 2019.





L'AVT s'ha posat immediatament en contacte amb els familiars de les 22 víctimes mortals i gairebé un centenar de ferits que va deixar l'activitat criminal de Mújica Garmendia a el front d'ETA. L'associació ha assenyalat que les víctimes es mostren "resignades" davant d'una decisió que és legal, però estan mostrant la seva "indignació" en manifestar que a Espanya "surt molt barat matar".





Els psicòlegs s'estan posant a disposició dels familiars i des del departament jurídic de l'AVT se'ls està explicant que, tot i que tenia un límit màxim de compliment de 30 anys, ha redimit pràcticament 10 anys com a conseqüència de les redempcions ordinàries i extraordinàries previstes en el Codi Penal fins a l'any 1995.





Després de la seva detenció a França el 1992 a una de les operacions contra la cúpula d'ETA més rellevants de la història de la lluita antiterrorista, el llavors 'número u' de la banda terrorista va ser condemnat a 10 anys al país gal, complint una mica menys de vuit. L'any 2000 va ser lliurat per la policia francesa i des de llavors ha seguit complint condemna a Espanya, sumant entre els dos països 28 anys de presó.