Un home a Lleida anirà a la presó per empènyer a un altre per unes escales amb intenció d'acabar amb la seva vida

El jutjat de guàrdia de Lleida ha decretat presó per a un home detingut dimecres a la ciutat com a suposat autor d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa, per presumptament empènyer per unes escales a un jove que va resultar ferit greu.













La víctima va caure d'una alçada de dos metres i mig, va quedar inconscient i va ser traslladat a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida amb una ferida al cap, han informat aquest divendres els Mossos d'Esquadra en un comunicat.





Segons els Mossos, un grup de joves estava assegut en una zona d'escales quan van aparèixer tres persones i una d'elles es va dirigir cap a un dels joves asseguts, que es va posar dempeus, i després d'intercanviar unes paraules amb ell el va empènyer escales avall.