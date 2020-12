Joan Guàrdia s'imposa en la primera volta de les eleccions a la UB

Joan Guàrdia s'ha imposat a Elias, catedràtic de Matemàtiques, que ha obtingut el 32,56% dels vots, i a l'aspirant David Vallespín, catedràtic de Dret Processal, que ha recollit el 17,19% dels suports i ha quedat fora de la segona volta.





Els tres percentatges s'han calculat aplicant factors de ponderació, que atribuïen a cada secció del col·lectiu universitari un pes diferent en el resultat final de la votació. La participació electoral ha estat d'un 21,56%, un augment del 5,46% respecte a les últimes eleccions de 2016; han votat 11.726 persones.





El col·lectiu més participatiu ha estat el personal docent doctor amb vinculació permanent, amb un 84,48% de participació, seguit del personal d'administració i serveis, amb un 71,67%, i la resta de personal docent, amb un 39,26 %; els més abstencionistes han estat els estudiants, dels quals ha votat el 14,75%.





Guàrdia ha guanyat de forma més clara entre els estudiant s: ha recaptat el 18,85%, gairebé dues terceres parts del 30% que representa el cos estudiantil en el sistema de ponderació de les eleccions.





Les votacions s'han realitzat de forma telemàtica per les afectacions de la pandèmia de la Covid-19 i les eleccions van haver de ser ajornades per les restriccions dictades per les autoritats.