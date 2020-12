Els Mossos detenen un home per l'enverinament de l'ós Cachou

Els Mossos d'Esquadra, amb Agents Rurals i el Conselh Generau d'Aran han detingut un home i han citat com investigat a un altre per la seva presumpta relació amb la mort per enverinament de l'ós Cachou, el cadàver va ser localitzat el passat 9 d'abril en un bosc de Les (Lleida).





Un operatiu policial va permetre localitzar el 19 de novembre a les dues persones per la seva implicació amb la mort de l'animal, han informat els Mossos.





La investigació ha determinat que cinc persones "podrien estar" implicades en la mort: una d'elles facilitava informació a tercers sobre els moviments de Cachou, de manera que tenia accés a les dades del GPS que portava.





Una altra persona estava "clarament vinculada" amb organitzacions contra l'alliberament d'óssos al Pirineu, i en diverses ocasions i de forma pública havia manifestat que es podia matar un ós amb anticongelants.





Els fets es remunten a el 9 d'abril, quan es va trobar el cos sense vida de Cachou en una zona amb molta pendent, per la qual cosa es va apreciar que hauria pogut morir al caure d'un desnivell.





Però després de practicar-li la necròpsia es va comprovar la presència d'etilenglicol, un producte químic present en altes concentracions en els anticongelants de vehicles, de manera que es va confirmar que la mort de l'animal va ser per enverinament i es va descartar que es produís de manera casual.