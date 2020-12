Catalunya concentra la meitat de les okupacions que es fan a tota Espanya

Catalunya concentra el 48% dels 11.793 casos d'okupació coneguts per les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat fins al mes de setembre de 2020 en el conjunt d'Espanya, seguida a molta distància per Andalusia, Comunitat de Madrid i Comunitat Valenciana.





Les dades consten en una resposta parlamentària de Govern a Grup Parlamentari de PP. L'última dada conegut era el del primer semestre del 2020, que reflectia un increment del 5% sobre el mateix període de l'any anterior, al registrar 7.450 denúncies en el conjunt d'Espanya.





És a dir, en els nou últims mesos -de gener a setembre- s'han registrat altres 4.343 denúncies per 'okupació'. Al setembre, la Fiscalia General de l'Estat i el Ministeri de l'Interior van dictar instruccions internes per facilitar els desallotjaments immediats en els delictes relacionats amb l'aplanament d'habitatges.





Segons les dades de l'àmbit de competència del Ministeri de l'Interior, Catalunya segueix encapçalant fins al setembre l'estadística amb un total de 5.670 casos, dels quals 4.119 es concentren a la província de Barcelona. En el primer semestre la dada era de 3.611 fets coneguts de 'okupació', un 13,2% més si es comparava amb el mateix període de 2019.





La Comunitat de Madrid millora notablement aquestes xifres al registrar 1.024 fets coneguts vinculats a l'okupació, enfront dels 1.801 casos d'Andalusia -dels quals 616 es concentren a la província de Sevilla- o els 969 casos de la Comunitat Valenciana -559 dins la província de València-.





La resta de comunitats autònomes que concentren més fets coneguts relacionats amb l'okupació són Canàries (475), Castella-la Manxa (467), Múrcia (282), Balears (239), País Basc (175), Castella i Lleó (145) i Galícia (138). Les que menys en nombres totals --sense tenir en compte la població- són Extremadura (79), Navarra (69), Cantàbria (41), Astúries (32), Ceuta (16), Melilla (12) i la Rioja ( 8).





El Govern explica en la seva resposta per escrit que les dades reflecteixen la categoria d'ocupació d'immobles tant per violació de domicili com per la usurpació, i que s'inclou "tota mena d'immobles, residencials o no, que, estant buits, han estat ocupats al constar aquestes dades agrupats en les corresponents bases informàtiques".