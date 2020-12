L'Aliança Contra l'Esborrat de les Dones acusa els 'comuns' de trepitjar els drets de les dones

La Aliança Contra el Esborrat de les Dones (ACBM) denuncia la modificació de la Iey contra la violència masclista que proposa Catalunya en Comú Podem per conculcar normes internacionals i la jurisprudència en aquesta matèria expressa fins i tot pel Tribunal Constitucional.

















L'Aliança Contra el Esborrat de les Dones ha fet arribar als / les diputats de Parlament de Catalunya un document amb una bateria de consideracions respecte a la modificació que proposa "Catalunya en Comú Podem" a la Llei catalana sobre violència contra les dones.





Aquesta organització feminista denuncia que la modificació proposada conculca drets de les dones i posa en risc la seva protecció enfront d'aquesta violència i acusa els membres de Parlament de plegar-se a les estratègies recomanades per lobbistes per introduir nous conceptes jurídics que posen en qüestió les lleis de protecció específica per raó de sexe.





També considera que el procediment d'extrema urgència que estan emprant per modificar aquesta Iey que protegeix les dones és injustificat, burla la transparència i nega a la ciutadana, informacions clau sobre les conseqüències d'una modificació que elimina l'especificitat d'aquesta violència.





A través d'una carta que ha fet arribar als membres electes de Parlament, la ACMB sol·licita que no es consumeixi el major atac que una institució ha llançat contra les lleis específiques contra la violència cap a les dones. La carta adjunta un document de consideracions a la reforma proposada i urgeix a una reunió amb tots els grups parlamentaris per alerta rles sobre com afectarà aquesta reforma als drets de les dones





Les consideracions presentades sostenen que el text dinamita la Llei integral de l'2004 i la Llei d'Igualtat. S'exigeix la retirada de totes les mencions que recull la proposta de Catalunya a Comú Podem i que incorpora conceptes profundament masclistes i acientífics sense reconeixement o acceptació social ni jurídica i que descriuen i cataloguen a les persones en funció de rols, aspectes o comportaments assignats segons la jerarquia sexual que el feminisme combat.





LES CLAUS DE LES CONSIDERACIONS

Les lleis de violència contra les dones no tenen per objecte qualsevol tipus de violència, estan dissenyades per a combatre la violència especifica d'homes contra dones que busca sostenir el control i la desigualtat.





Qualsevol ocultació o tergiversació sobre de l'origen i causes de la violència específica contra les dones, cridant-la "intrafamiliar" o incloent a col·lectius diversos, és profundament misògina ja que només contribueix a desdibuixar aquestes causes que donen especificitat a el tractament jurídic de la violència exercida contra les dones.





L'organització assegura que echaza tot tipus de violència, però afegeixen que mai s'ha d'oblidar que la violència contra les dones té unes causes específiques que necessita de polítiques específiques. La violència exercida contra les persones transsexuals o altres col·lectius obeeix a altres causes i necessita d'altres respostes polítiques.





El que pretén la proposta que està en tramitació al Parlament de Catalunya és posar les proteccions destinades legalment a les dones a disposició, per exemple, d'homes que es defineixen com a 'no binaris. Així es destrueix la base de les lleis científiques que protegeixen les dones de la violència sexista.





L'Aliança crida l'atenció sobre el fet que la categoria 'no binari' és una ficció jurídica contrària a la normativa d'igualtat entre dones i homes. Significa 'sentir' dona o home segons els dies o les circumstàncies i denúncia d'incloure conceptes indeterminats en les lleis esborra la concreció, l'especificitat sobre el subjecte jurídic i crea inseguretat jurídica sobre la base del negacionisme de l'sexe de les persones.





L'ACBM recorda que el sexe de les persones, per ser constatable, és la categoria clau de el dret antidiscriminatori i de les normes dirigides a combatre la violència exercida contra les dones.





Les lleis de protecció, afegeixen des de l'organització feminista, reforçada per a les dones es basen en reconèixer els desavantatges que per a les dones generen les relacions de poder i jerarquia entre els sexes i que s'estableixen socialment des del naixement establint una vulnerabilitat estructural que no pateixen altres col·lectius que poden ser objecte d'altres tipus de violència.





Acceptant la proposta de Catalunya a Comú Podem Govern de la Generalitat es col·loca de la banda dels que neguen aquesta realitat i obre la via d'aigua que tant ha anhelat l'extrema dreta per estrangular totes les estratègies públiques per combatre la violència específica contra les dones.





L'Aliança contra el Esborrat de les Dones recorda que, segons la jurisprudència constitucional, no importa com sigui, se senti o pensi l'agressor o la víctima. El que importa és quin és el sexe de l'agressor i de la víctima. És la sistemàtica sexista emparada en la desigualtat qual cosa va animar a legislador a una protecció forçada i específica.





Segons la Plataforma ara es p retende col·locar Catalunya al bloc dels que neguen l'especificitat de la violència contra les dones. Ampliar el subjecte de les lleis que combaten la violència sexista és contrari a la recent sentència de Tribunal Suprem 677/2018 que va tornar a deixar clar que el rellevant jurídicament és el sexe de la víctima i victimari, i no altres elements subjectius com pretén aquesta reforma .





Aquesta proposta de modificació que es debat al Parlament de Catalunya introdueix, segons la ACBM, o na bateria de conceptes i nocions que no formen part de l'ordenament jurídic ni apareixen definits en cap norma. A l'utilitzar una 'neollengua' construeix un relat en el qual no existeix el sexe com a categoria biològica o jurídica que comporta negar l'especificitat de la violència contra les dones.





A Catalunya, la proposta de Catalunya a Comú Podem redefineix la paraula 'dona' i tot el que té a veure amb les dones, per incloure com a dona a totes les subjectivitats que tinguin la més mínima relació amb els estereotips de gènere que són el principal instrument per a la discriminació i subordinació social de les dones.





L'Aliança CBM denuncia que la proposta de Catalunya a Comú Podem s'emmarca dins d'una estratègia clara, seqüenciada i ja utilitzada en altres països per avançar en l'esborrat o friccionat de l' 'sexe' com categoria jurídica constatable.





També recorda que el procediment d'urgència extraordinària per tramitar la modificació de la llei és un ardit per furtar el necessari debat social al voltant de les lleis que eliminen el sexe com a categoria jurídica amb unes conseqüències gravíssimes per a les dones, però també per a homosexuals, lesbianes i transsexuals, que estan sent instrumentalitzats pels qui no consideren, per exemple, que les opcions sexuals es basen en preferències segons el sexe.