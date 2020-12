Cs centrarà la seva ofensiva contra el possible pacte de PSC amb ERC

Ciutadans va completar el disseny de la campanya electoral catalana al costat de Inés Acostades que va guanyar les eleccions autonòmiques catalanes fa tres anys.





















En qualsevol cas, la situació és molt diferent ara, i els taronges bàsicament buscaran mantenir situar com a primer partit constitucionalista a Catalunya. Per tant, el veritable objectiu és derrotar a el PSC.





Un dels principals missatges polítics de el moviment estarà dirigit als socialistes catalans en les dues direccions. Primer, demanar vots útils per a un govern constitucionalista i dir que "cada vot de PSC en realitat serà votat per a ERC", com va dir Carlos Carrizosa en una recent entrevista "El partit de Miquel Iceta està considerant reeditar el tripartit a Catalunya".





L'acord pressupostari assolit per Pedro Sánchez amb ERC al Congrés serà la base d'aquest argument. Ciutadans porta diversos mesos a la taula de negociació de comptes públics i va deixar clar que a la fi, Sánchez va menysprear la ruta Acostades decantant-se per la ruta Gabriel Rufián, amb Bildu rubricant l'acord. El líder d'el partit ha reiterat que l'elecció d'un grup inversor reforçat i compost pel nacionalisme i la independència que volia Pablo Iglesias seria un dels actius importants de Ciutadans en aquest moviment: "El PSOE ho tornarà a fer. Elegirà a ERC", va repetir el líder d'el partit. el partit taronja sap que el grup de votants dels veritables constitucionalistes a Catalunya es va debatre entre el seu partit i el PSC.





Auguren els narajas que qui més patirà amb l'arribada de Vox serà el PP, malgrat el seu aspiració de créixer algun escó. Tot i així, el partit de Acostades veu difícil que pugui produir-se el sorpasso de l'extrema dreta sobre els populars. Ciutadans es bolcarà per mantenir-se com la gran referència constitucionalista malgrat la seva desastre a nivell nacional. Diferents dirigents recorden que la victòria de 2017 va ser precedida d'un altre gran èxit el 2015, quan ja van obtenir 25 escons, per davant de PSC i deixant molt enrere als populars. "Sempre hem guanyat a PP. La seva marca està molt desgastada", asseguren des de Barcelona.





La segona direcció d'atac a el PSC anirà encaminada a les sumes postelectorals. El partit taronja assenyala amb certa esperança la divisió que viu l'independentisme, especialment l'espai posconvergente. Consideren que els constitucionalistes podrien beneficiar més enllà de l'auge d'ERC, i la veritable aspiració és que hi hagi una suma possible. Si els números donen, Ciutadans repetirà l'operació de Congrés: el PSC haurà de triar.