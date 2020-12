Per què va creure Podem que rebria 3,6 milions d'euros en microcrèdits?

El partit de Pablo Iglesias , Podem redactar i aprovar un pressupost de 2019 per justificar els pagaments a la consultora Neurona que es va fonamentar en un ingrés rècord de microcrèdits necessari per activar la major campanya de propaganda en xarxes de la seva història.





















El partit va preveure arribar al voltant de tres milions d'euros, segons el document financer a què ha tingut accés el diari Vozpópuli, i ho va fer en plena caiguda en els sondejos. Sembla ser que part d'aquests diners va servir per contractar aa Neurona, ara investigada per la justícia.





En el document financer, Podem preveia recaptar 3,6 milions com a resultat de la suma de les "aportacions" i els "microcrèdits" incloent subvencions públiques i les donacions dels càrrecs estatals, per un total de 590.000 euros. De tal manera que, segons els càlculs de la direcció del partit de Pablo Iglesias, Podem xifrava en al voltant de tres milions les ajudes directes dels ciutadans per a la campanya electoral.





Les previsions no es van complir perquè només van recaptar 2,6 milions d'euros, una xifra lleugerament inferior a la pressupostada però igualment molt superior als dos milions ingressats de mitjana en els anteriors comicis.