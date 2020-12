Un nou estudi dóna suport que la salut és suficient per ampliar l'edat de jubilació

Un nou estudi ha examinat la possibilitat d'augmentar l'edat de jubilació sobre la base de la relació entre l'esperança de vida laboral i els aspectes de salut importants per la capacitat de treball de les dones i els homes a Europa.

















L'esperança de vida ha augmentat de forma constant en molts països de l'món a causa, entre altres coses, als avenços en l'atenció sanitària ia l'adopció d'estils de vida més saludables per part de les persones. A el mateix temps, la fertilitat ha anat disminuint o s'ha estabilitzat en nivells baixos, el que ha donat lloc a un notable augment de la proporció d'adults majors en aquestes poblacions.





Aquesta situació planteja un risc per a la sostenibilitat financera en diversos àmbits dels sistemes de seguretat social, un dels quals és el de les pensions, ja que la majoria dels països europeus proporcionen pensions públiques als seus ciutadans. L'edat de jubilació i les mesures per a donar suport a una vida laboral més llarga s'estan debatent àmpliament en l'àmbit de la Unió Europea, i molts països ja han iniciat i aprovat canvis per augmentar gradualment l'edat oficial de jubilació. No obstant això, una qüestió pertinent que ha sorgit en aquest context és la magnitud de l'potencial per augmentar encara més la vida laboral, donat l'estat de salut de les persones.





En aquest estudi, publicat a la revista 'European Journal of Aging', investigadors de l'Institut Federal d'Investigació Demogràfica d'Alemanya van analitzar si hi ha potencial per augmentar en general l'edat de jubilació. Van basar la seva anàlisi en la relació entre l'esperança de vida laboral-tres esperances de salut que representen aspectes de salut importants per la capacitat de treball i l'ocupabilitat entre les edats de 50 i 59 anys, així com les edats de 60 i 69 anys per les dones i els homes a Europa.





"Hi ha diversos estudis sobre la relació entre la jubilació i la salut a nivell individual, però els estudis a nivell de la població són rars i ens va sorprendre trobar que les diferències en la salut i l'esperança de vida laboral no s'havien quantificat abans. Volíem veure com de gran és el potencial per augmentar encara més la vida laboral, donat l'estat de salut de les persones i també com aquest potencial difereix entre homes i dones per a diferents grups d'edat i entre diferents grups socioeconòmics ", explica un dels autors de l' treball, Eike Loichinger.





Per això, els investigadors van analitzar la relació entre l'esperança de vida laboral i l'esperança de salut, diferenciant entre tres dimensions de salut, és a dir, la salut física, la salut cognitiva i la salut general. A més, van analitzar l'heterogeneïtat en l'esperança de vida laboral i els tres resultats de salut per l'educació. L'anàlisi es va centrar específicament en els grups d'edat de 50 a 59 anys i de 60 a 69 anys, ja que són, i seguiran sent, els més afectats pels futurs augments de l'edat de jubilació.





Les conclusions indiquen que, en general, hi ha possibilitats d'augmentar el nombre previst d'anys econòmicament actius tant per als homes com per a les dones de 60 a 69 anys d'edat. No obstant això, una anàlisi específica de l'educació revelar grans diferències entre els subgrups socioeconòmics de la població pel que fa a la magnitud d'aquest potencial. Per exemple, els homes de 60 anys d'edat a Suècia amb baixa educació poden esperar treballar 4,2 anys més. Això augmenta a sis anys més quan tenen una educació de nivell terciari.





Quant a la seva salut física, els homes amb un baix nivell d'educació poden esperar 8,4 anys de bona salut i 8,7 anys quan tenen una educació de nivell terciari. A Bulgària, els homes de la mateixa edat amb un nivell d'educació terciària poden esperar treballar 4,5 anys més i esperar 5,7 anys més en bona salut física. Els seus contraparts amb un baix nivell d'educació poden esperar només 2,7 anys en bona salut física, durant els quals també s'espera que treballin.





"L'heterogeneïtat entre els grups d'educació pel que fa a la salut i la capacitat de treballar més enllà de les edats de sortida de l'mercat laboral actualment observades s'ha de tenir en compte quan es perllonga la vida laboral. Els nostres resultats indiquen un potencial per estendre la vida laboral més enllà dels nivells actuals. No obstant això, les diferències significatives en el nombre d'anys previstos de bona salut entre persones amb diferents nivells d'educació requereixen polítiques que tinguin en compte aquesta heterogeneïtat ", conclou una altra de les autores, Daniela Weber.