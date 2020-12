Moltes cuidadores de gent gran són forçades a treballar set dies a la setmana sense descans

Hi ha famílies que ofereixen entre 400 i 600 euros de mitjana a el mes per la cura ininterromput d'avis a casa seva tant en ciutats grans com en pobles petits.

















Espanya és un dels països europeus que empra més treballadores internes. Es calcula que hi ha unes 700.000 persones treballant en el sector domèstic al nostre país, 542.000 de les quals són dones, segons dades de l'última Enquesta de Població Activa (EPA). Un 55% de l'total són persones nascudes a l'estranger. I, d'aquest total, prop de la meitat treballa en negre. Unes 20.000 haurien perdut la feina des del març.





Casualment, Espanya és un dels països occidentals que segueix sense ratificar el conveni 189 de l'Organització Internacional de l'Treball (OIT), aprovat l'any 2013 per garantir "el treball decent per a les treballadores i els treballadors domèstics". El Govern de Pedro Sánchez porta des d'inicis d'any prometent que Espanya aviat ho va a ratificar, per tal de dotar de drets a aquest ampli sector laboral, començant per la cobertura per desocupació. Encara no ho ha ratificat.









L'alerta va saltar al març quan centenars d'internes van ser obligades a romandre durant setmanes a la llar en el qual treballen, i s'ha agreujat amb el pas el temps, fins al punt que avui és normal exigir a un treballador intern que no surti mai de la casa per evitar contagiar d'coronavirus a la gent gran als quals assisteix perquè la majoria són dones immigrants llatinoamericana amb escassos recursos econòmics i moltes sense permís de residència a Espanya.





L'habitual és que rebin ofertes de 400 euros per estar interna de dilluns a diumenge i fins de 250 euros les ha vist. I és que la pandèmia els van tancar totes les cases a les quals acudien i les han obligat a exercir d'internes per la seva situació irregular. I és que el coronavirus ha disparat la demanda de cuidadors de gent gran, ja que moltes famílies tenen pànic a l'contagi a les residències geriàtriques. També ha multiplicat les ofertes de 'cangur' per cuidar nens per hores. Però aquesta demanda, en lloc de revaloritzar una professió històricament mal pagada, s'ha enfonsat més encara les condicions, a nivells que les professionals asseguren no haver patit abans.





















I és que perquè les famílies espanyoles puguin seguir amb les seves vides amb normalitat, s'ha optat per explotar laboralment a persones que no tenen la capacitat de plantar cara o negar-se, ja que la pandèmia els ha menjat tots els estalvis, viuen en la pobresa i no troben altra feina. Això no és una cosa nova, ho hem viscut en anteriors crisi quan famílies que retallen salaris als seus internes després se'n van de viatge a l'estranger en vacances, però està assolint uns nivells molt alarmants ara.





Esglaia la facilitat amb que una societat plenament desenvolupada com l'espanyola imposa condicions de semiesclavitud als seus empleats domèstics sense parpellejar. Semblaria que de l'coronavirus, a diferència de l'eslògan de Govern, no sortirem millors. Aparentment els ofereixen una feina, però acaben convertides en ostatges, sense els drets més bàsics i molt dolents salaris. Han de tenir cura de gent malalta i molt dependent, a la qual no poden deixar sola ni dues hores. Aquest tancament durant setmanes o mesos els acaba portant a la depressió. Cada vegada ens arriben a el centre més dones psicològicament enfonsades demanant ajuda.





El 30 d'abril, el Govern va aprovar una resolució per establir un "subsidi extraordinari per falta d'activitat" per a les empleades de la llar. No obstant això, de les 350.000 persones donades d'alta a la Seguretat Social que tenien dret a sol·licitar-ho, només 66.000 ho van fer. I d'aquestes, només 37.000 expedients han estat aprovats. Per rematar-ho, la majoria de 'afortunades' ho estan cobrant amb molts mesos de retard, quan no directament segueixen esperant la prestació.