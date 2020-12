VIDEO: Supremacistes blancs: Detinguts per promoure "comunitats blanques aïllades i armades"

Aquestes detencions s'emmarquen en una investigació iniciada a finals del 2019 a Lleida. Aleshores van quedar detinguts dos homes, un de la Pobla de Cérvoles (Lleida) i un altre de Campello (Alacant) . Ara agents dels Mossos en col·laboració amb la Guàrdia Civil, han detingut dues persones més com a presumptes autors dels delictes d'incitació a l'odi contra estrangers, tinença d'armes i explosius, enaltiment del terrorisme racista i contra la salut pública.

























Les detencions d'aquesta segona operació es van practicar el dia 10 de desembre a Pamplona (Navarra) i a Ronda (Màlaga), localitat on també es va dur a terme una entrada i perquisició al domicili del detingut.





Els agents han intervingut diversa simbologia de caire nacionalsocialista, substàncies estupefaents, armes blanques així com material informàtic. Els detinguts han passat a disposició judicial i han quedat en llibertat amb càrrecs amb l'obligació de presentar-se a signar periòdicament al Jutjat.





Sembla ser que els nous detinguts pretenien, a través del cultiu i venda de substàncies psicotròpiques, obtenir mecanismes de finançament que els permetés, juntament amb la resta del grup, crear "comunitats blanques aïllades i armades". Aquestes persones ocupaven un nivell jeràrquic, dins els canals de difusió, similar al dels primers detinguts.





Els investigadors també han pogut comprovar que els arrestats mantenen el seu ideari supremacista basat en tres aspectes. Primer, un marcat nacionalisme blanc que justifiquen amb una base científica que posiciona els blancs per sobre de la resta de races humanes. Enl segon lloc, adopten una postura antisistema i consideren que l'actual classe política governant vol perjudicar els blancs i per això afavoreix la immigració clandestina nord-africana cap a Europa i de tota classe de races. Per últim, justifiquen l'ús de la violència i l'enaltiment d'accions terroristes produïdes envers immigrants o col·lectius "no blancs".





Amb els seus perfils, es dedicaven a difondre missatges de contingut racista contra altres collectius per raó de la seva raça, origen, creences, manifestacions polítiques, sexe i orientació sexual. Igualment publicaven missatges on s'enaltien a terroristes com ara Brenton Tarrant, autor de l'assassinat de 51 persones a dues mesquites de la ciutat de Christchurch (Nova Zelanda) el 15 de març de 2019.





















D'altra banda, defensaven en els seus missatges la creació de "comunitats blanques" aïllades i autosuficients en entorns rurals. Manifestaven la seva intenció d'abastir-se d'armes i preparar-se per al que anomenaven "la guerra racial", la qual esperaven amb immediatesa i la que creien podien provocar si encenien l'espurna mitjançant algun atac.





Segons defensaven, preparar-se per a aquest conflicte era l'única forma en què la raçablanca podria sobreviure a l'arribada d'altres collectius d'estrangers que, segons les seves manifestacions, actualment s'estava produint de forma massiva als països occidentals.