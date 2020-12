A Suècia el 90% dels treballadors acomiadats tornen al mercat laboral en menys d'un any

A Suècia s'han dotat d'un sistema dissenyat específicament perquè els aturats aconsegueixin un millor treball i avancin, es coneix com a 'sistema de transició' i es tracta d'un servei d'assistència social privat a nivell nacional per a treballadors que han estat acomiadats.





















Les empreses que acomiaden paguen a 'consells de seguretat laboral' que brinden entrenadors que tenen la funció millorar les teves habilitats si et trobes desfasat per tornar a el mercat laboral. A Suècia hi ha 16 organitzacions i cadascuna cobreix un sector diferent de l'economia i tenen la tasca de trobar nous llocs de treball per a aquells que han perdut el seu.





A Suècia compten amb les millors taxes de reutilització de l'món.









Les dades són que el 90% dels treballadors acomiadats tornen a el mercat laboral en menys d'un any, segons l'OCDE.





Segons els propis entrenadors o assessors, la majoria de les persones que acudeixen a ells i aconsegueixen una nova feina pensen que l'acomiadament va ser el començament d'alguna cosa molt bo. Els treballadors suecs menors de 30 anys milloren el seu salari després de ser acomiadats. Aquests consells ofereixen ajuda durant un període de cinc anys a partir de la data d'acomiadaments, perquè les persones continuïn rebent suport si un nou treball no funciona.





A més Suècia ofereix centres de treball administrats per l'estat, que també s'esforcen per vincular a les persones aturades amb les vacants d'ocupació. Els entrenadors capacitats ajuden als aturats a millorar les seves habilitats per tornar a el mercat laboral





El sistema suec és eficient i ha atret l'atenció internacional, sobretot en comparació amb altres països europeus. L'equivalent més proper és el Transfermaßnahmen d'Alemanya, o "mesures de transferència", en el qual el suport per als treballadors acomiadats és finançat en part per l'empresa i en part per l'estat.