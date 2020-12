Un cardiòleg de Harvard afirma que l'Omega-3 podria ser un bon tractament per a pacients lleus de COVID-19

"El icosapent ethyl (compost d'Omega-3) en pacients simptomàtics amb COVID-19 ha tingut efectes antiinflamantorios" afirma el cardioleg de Harvard, Deepak Bhatt, que a més afirma que "es va observar una reducció de l'25% en la inflamació de la proteïna C reactiva alta, consistent amb efectes antiinflamatoris de l'compost present en el EPA-Omega-3 i això va ser demostrat prèviament en pacients amb altes concentracions de nivells de triglicèrids en sang, és a dir amb hipertrigliceridèmia ".

















L'estudi va incloure a 100 pacients COVID-19 positius lleus al Canadà, amb una dosi alta de icosapent ethyl i sense esdeveniments adversos de consideració, segons ha detallat el reconegut cardiòleg.









"La troballa que vaig presentar va ser sobre la base d'un estudi canadenc realitzat per col·legues a Toronto, a 100 pacients randomitzats en un grup a què se li va donar Icosapent Ethyl, una forma altament purificada d'un component específic d'EPA o àcid eicosapentaenoic als quals seguim dues setmanes per veure com els va anar. Primer, observem una reducció significativa en els processos inflamatoris en sang, i segon i més interessant des del punt científic és que trobem una millora significativa en els símptomes de les persones amb COVID-19 a les que se li va donar de forma randomitzada altes dosis de EPA. Això mostra potencialment una terapèutica que podria ser usada per a pacients lleus amb COVID que no són hospitalitzats; tot i que encara fan falta més estudis que confirmin aquesta novetat ".





El prestigiós investigador nord-americà Deepak L. Bhatt, director executiu de Programes Cardiovasculars Intervencionistes a l'Hospital Brigham and Women 's i Professor de Medicina a l'Escola de Medicina de Harvard, va presentar en el marc de l'esperada conferència virtual "Sessions Científiques 2020" de l'Associació Nacional de Lípids (NLA) els resultats primaris del primer assaig anomenat VASCEPA COVID-19 CardioLink-9 en humans d'una dosi de càrrega de "etil de icosapent" -format present en l'Omega-3 en pacients amb el nou coronavirus.





"Estic molt emocionat de presentar el primer assaig en humans d'una dosi de càrrega d'etil de icosapent", va anticipar Bhatt a l'avantsala del gran esdeveniment. "Si es determina que aquest enfocament és segur i ben tolerat, podria servir com a preludi per a futurs assajos d'aquest medicament que utilitzin una dosi de càrrega en el moment d'un atac cardíac o accident cerebrovascular, així com en pacients sotmesos a procediments urgents com en una col·locació de stents i / o cirurgia de bypass. A més, en un moment en què hi ha una pandèmia mundial, aquest assaig és el primer que avalua l'impacte potencial de l'etil de icosapent en la inflamació i en la càrrega de símptomes en pacients ambulatoris que són COVID positius ", va explicar.





L'omega 3 és un oli essencial, un àcid gras poliinsaturat, present en l'oli de peix, que ha demostrat beneficis en la prevenció d'esdeveniments cardiovasculars greus. S'ha de tenir present perquè el cor és un dels òrgans més afectats per la malaltia multisistèmica COVID-19 (Shutterstock).





La manera d'administració podria ser a través de píndoles, 4 grams diaris d'omega 3, amb alts compostos d'EPA