Escàndol a l'Aràbia Saudita: Una companyia usa un dispensador humà davant el Covid-19

Saudi Aramco ha hagut de demanar disculpes després que es viralizaran les imatges d'un treballador estranger de la petroliera estatal disfressat de dispensador de desinfectante-





















A les imatges, el treballador, que estava al vestíbul de la seu de l'gegant petrolier Saudi Aramco, està abillat amb una màscara i portant una caixa amb les paraules "desinfectant de mans" escrites en ella, així com un dispensador real, com a part dels esforços per prevenir la propagació de l'coronavirus.





Com a resposta, Saudi Aramco ha emès un comunicat en què demana disculpes i assegura que la direcció no coneixia aquesta pràctica ni l'havia aprovat.