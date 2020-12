Una empresa crea un producte que redueix la toxicitat dels fàrmacs contra el càncer

L'empresa catalana Ecopol Tech, amb seu a l'Arboç (Tarragona), ha creat unes nanocàpsules que aconsegueixen reduir la toxicitat sistemàtica dels fàrmacs administrats contra el càncer.





El sistema encapsula el medicament perquè es dirigeixi directament a l'tumor, mantenint la seva eficàcia però reduint el seu impacte nociu sobre les altres cèl·lules de el cos, ha informat el Govern aquest diumenge en un comunicat.





Per a aquest projecte, Ecopol Tech ha comptat amb un ajut de 84.000 euros en el marc de el programa 'Nuclis de R + D Empresarials' d'Acció, l'agència per la competitivitat de l'empresa de la Generalitat.





El CEO d'Ecopol Tech, Josep Roques, ha explicat que en proves in vitro i en ratolins "encapsular els medicaments ha demostrat resultats similars pel que fa a la seva eficàcia per atacar el tumor", mentre que els altres òrgans vitals no es veuen afectats.





"Els sistemes d'alliberament controlat de fàrmacs són una proposta molt atractiva, ja que milloren les propietats de fàrmacs ja existents perquè arribin més selectivament", ha indicat.