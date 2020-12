VIDEO: Un esquirol roba peres fermentades i s'emborratxa

El barri de Inver Grove Heights, a Minnesota, Estats Units, s'ha fet de la nit al dia famosa a tot el món.

















L'esquirol va ser gravada per uns veïns de la zona en aparent estat d'embriaguesa, el que ha desencadenat les rialles no només al país nord-americà; també, a la resta de món.





Al vídeo, gravat per Katy Morlok, s'observa a l'petit rosegador obnubilat, amb grans dificultats per mantenir l'equilibri, gairebé movent-se a càmera lenta, el que va provocar el riure de Morlok, que va voler compartir aquelles imatges a través de les xarxes socials amb la resta de món. En realitat, l'esquirol no estava borratxa, i tot té a veure amb les peres que segons abans s'havia menjat.





Segons va explicar la pròpia autora de les imatges, va deixar un bol amb la fruita a les rodalies d'un parc perquè aquesta havia madurat massa. Per aquesta zona sempre corren aquests animals i un d'ells es va acostar i va començar a devorar amb avidesa aquell menjar que va provocar en ella un efecte que segur no s'esperava.





La fruita va estar diversos dies madurant, el que va portar finalment a la seva fermentació. Els sucres que desprenen en aquest procés va ser el que van provocar en el rosegador una sensació semblant a la que sentim els humans quan ens emborratxem.