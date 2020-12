Coneixes la prova per saber si el teu cor està sa?

Pujar quatre trams d'escala (60 esglaons) en menys d'un minut indica una bona salut cardíaca, segons una investigació de l'Hospital Universitari de La Corunya presentada en EACVI - Best of Imaging 2020, un congrés científic de la Societat Europea de Cardiologia (ESC, per les sigles en anglès).

















"La prova de l'escala és una forma fàcil de comprovar la salut de cor. Si et porta més d'un minut i mig pujar quatre trams d'escales, la teva salut és subòptima, i seria una bona idea consultar a un metge", explica el autor de l'estudi, el doctor Jesús Peteiro.





Aquest estudi es va realitzar per examinar la relació entre una activitat diària (és a dir, pujar escales) i els resultats obtinguts de les proves d'exercici en un laboratori. "La idea era trobar un mètode simple i barat per avaluar la salut de cor. Això pot ajudar els metges a classificar als pacients per a exàmens més extensos", detalla Peteiro.





L'estudi va incloure a 165 pacients referits per a proves d'exercici a causa d'una malaltia arterial coronària coneguda o sospitada. Els símptomes incloïen dolor al pit o manca d'alè durant l'esforç. Els participants van caminar o córrer en una cinta de córrer, augmentant gradualment la intensitat i continuant fins a l'esgotament. La capacitat d'exercici es va mesurar com a equivalents metabòlics (MET). Després de descansar de 15 a 20 minuts, es va demanar als pacients que pugessin quatre trams d'escala (60 esglaons) a un ritme ràpid sense parar, però també sense córrer, i es va registrar el temps.





Els investigadors van analitzar la relació entre els MET assolits durant les proves d'exercici i el temps que es va trigar a pujar quatre trams d'escales. Els pacients que van pujar les escales en menys de 40-45 segons van aconseguir més de 9-10 MET. Estudis previs han demostrat que 10 MET durant una prova d'exercici estan relacionats amb una baixa taxa de mortalitat (1% o menys per any, o 10% en 10 anys). En canvi, els pacients que van trigar 1,5 minuts o més en pujar les escales van aconseguir menys de 8 MET, el que es tradueix en una taxa de mortalitat de el 2 a el 4 per cent per any, o el 30 per cent en 10 anys.





Durant la prova en la cinta rodant, els investigadors també van generar imatges de el cor per avaluar la seva funció durant l'exercici. Si el cor treballa normalment durant l'exercici això indica una baixa probabilitat de malaltia de les artèries coronàries. Després van comparar aquestes troballes amb els resultats de la pujada de l'escala.





El 58% dels pacients que van completar la pujada d'escales a més de 1,5 minuts van tenir una funció cardíaca anormal durant l'examen a la cinta rodant. En contrast, només el 32% dels que van pujar les escales en menys d'un minut van tenir una funció cardíaca anormal durant l'examen a la cinta.