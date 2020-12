Arrimadas assegura que "el separatisme no concedeix ni dóna res" als seus votants

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha assegurat aquest diumenge que els partits independentistes no governen per a ningú: "El separatisme no concedeix ni dóna res ni als que els voten".





"Ni tan sols podem concedir-los l'èxit de governar per a mitja Catalunya", ha dit en una trobada amb el líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, i l'eurodiputat taronja Jordi Cañas.





Ha afirmat que no han aconseguit ni la independència ni un referèndum reconegut internacionalment, mentre que "l'esquinç econòmic, la mala gestió, el tapar la corrupció i els endolls afecten a tots els catalans, també als que voten a partits independentistes".





"Per què no tenim un govern que gestioni per 7,5 milions de catalans, i no només per a deu líders separatistes?", I ha mantingut que l'actual Govern té com a únic objectiu que el líder d'ERC i condemnat pel 1- O, Oriol Junqueras, surti de presó.





Ha criticat que "per al separatisme ni una pandèmia mundial hagi suposat una treva", i ha opinat que a Catalunya cal una injecció de sentit comú, de bona gestió i de convivència, en les seves paraules.





Segons ella, hi ha una crisi de convivència social pel procés independentista i una crisi sanitària i econòmica per la pandèmia: "Davant la primera el separatisme és la causant, i davant la segona han estat incapaços de gestionar res".





"I a l'separatisme se li ocorre fer la Nasa catalana en plena pandèmia. Com que no els caben i als xiringuitos aquí a la Terra ja han de marxar a l'espai a fer nous xiringuitos", ha afegit.





Jordi Cañas ha defensat que per Cs ara és el moment de governar a Catalunya: "Hi ha una sèrie de problemes que aquesta pandèmia ha evidenciat i que ens uneixen a tots. Cal transformar, i per això cal mobilitzar".





"No podem seguir parlant de problemes d'alguns, o d'alguns problemes", i ha reclamat prendre decisions per al present i el futur.





I ha rebutjat un tripartit entre ERC, PSC i els comuns després de les eleccions catalanes: "El canvi que demana el PSC és tornar a un tripartit? És seguir expulsant el castellà de la societat?".