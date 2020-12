Catalunya proposa fer test massius als professors de centres educatius al tornar de Nadal

La Conselleria d'Educació de la Generalitat estudia fer tests massius de detecció del Covid-19 a el personal dels centres a la tornada de les vacances de Nadal, segons ha explicat aquest dilluns el conseller, Josep Bargalló.













"Les autoritats sanitàries europees diuen que el col·lectiu de l'escola és un dels col·lectius en què s'han de fer cribratges massius i prioritzacions de vacunes", ha afirmat Bargalló en una entrevista a TV3.





"Portem temps analitzant com fer-ho i com fer-ho bé", ha exposat el conseller, que ha apuntat que el pla inclouria a tot el personal educatiu, no només als docents.