La pandèmia de coronavirus supera els 72 milions de contagis al món

La pandèmia del nou coronavirus ha registrat en les últimes 24 hores més de 547.000 casos nous i 7.385 morts, de manera que el total supera els 72,2 milions de persones contagiades a tot el món, segons el balanç publicat aquest dilluns a la Universitat Johns Hopkins.









Amb les noves dades, el còmput global se situa ja en 69.619.992 persones contagiades i 1.612.611 víctimes mortals, mentre que els pacients que s'han recuperat s'eleven a 47.200.000, amb l'Índia al capdavant amb més de 9, 38 milions de persones curades.





Estats Units ha registrat en les últimes setmanes les pitjors dades de casos de tota la pandèmia i suma més de 190.000 positius i 1.389 morts en l'últim balanç diari, de manera que supera els 16,2 milions de persones contagiades, liderant també la classificació per nombre de morts, amb 299.177 víctimes mortals.





Índia, el segon país més castigat a nivell mundial, segueix amb la tendència a la baixa de la taxa de contagis. Fins ara suma més de 9,88 milions de casos i acumula 143.355 morts.

Brasil es manté en tercera posició d'aquesta classificació que es configura a partir de les dades de 191 països i territoris amb casos de coronavirus. El gegant sud-americà ha registrat més de 6,9 milions de casos i 181.402 morts.





En el cas de Rússia, comptabilitza 2.620.000 de positius i 46.404 decessos, mentre que França, situada a la cinquena posició, ha registrat fins ara 2.430.000 de contagis i 58.015 defuncions.





En el sisè lloc, Regne Unit acumula 1,85 milions de casos confirmats i 64.267 víctimes mortals, per davant d'Itàlia, que ha confirmat 1,84 milions de positius i 64.520 morts.





Com vuitè país més afectat per la pandèmia se situa Turquia, amb 1,83 milions de contagis i 16.417 morts, seguit per Espanya, amb 1.730.000 de casos i 47.624 decessos, a falta que el Ministeri de Sanitat espanyol actualitzi aquest dilluns el balanç.





El 'top ten' el tanca Argentina, el segon país amb més casos d'Amèrica Llatina i que acumula més d'1,49 milions de positius i 40.766 decessos, per davant de Colòmbia, que registra 1.420.000 de casos i 39.053 víctimes mortals .





ALEMANYA ACUMULA MÉS DE 22.000 DECESOS

Per sobre del milió de casos també se situen Alemanya, amb 1,35 milions de positius i 22.087 víctimes mortals; Mèxic, que comptabilitza 1,25 milions de positius i 113.953 decessos; Polònia, que registra 1,13 milions de contagis i 22.864 morts, i l'Iran, que acumula 1,1 milions d'positius amb 52.196 decessos.





Encara per sota del milió, Perú té a 980.943 persones amb coronavirus i 36.544 morts, per davant dels 924.895 contagiats i els 15.784 decessos que es registren a Ucraïna. Sud-àfrica, el país més afectat d'Àfrica per la pandèmia, amb 860.964 contagiats i 23.276 morts.





Per sobre del mig milió de positius estan Països Baixos (623.567), Indonèsia (617.820), Bèlgica (608.137), República Txeca (581.079), l'Iraq (574.634), Xile (571.919) i Romania (556.335).

Amb més de 400.000 positius estan Bangladesh (490.533), Canadà (464.443), Filipines (449.400) i el Pakistan (440.787). Ja en l'arc dels 300.000 contagis es troben Marroc (399.609), Suïssa (373.831), Aràbia Saudita (359.888), Israel (357.859), Portugal (348.744), Àustria (322.463) i Suècia (320.098).





A la forquilla dels 200.000 a 300.000 contagis estan Hongria (280.400), Sèrbia (266.432), Jordània (259.614), Nepal (248.423) i l'Equador (202.110).





Per sobre dels 100.000 positius es troben Panamà, Geòrgia, Kazakhstan, Emirats Àrabs Units, Japó, Bulgària, Croàcia, Azerbaidjan, Bielorússia, República Dominicana, Costa Rica, Armènia, Bolívia, Líban, Kuwait, Qatar, Eslovàquia, Guatemala, Moldàvia, Oman, Grècia, Egipte, Etiòpia, Hondures, Tunísia, Dinamarca, Territoris Palestins, Birmània, Veneçuela i Bòsnia i Hercegovina.





Xina, el país en què es va originar la pandèmia, comptabilitza 94.328 contagiats i 4.751 víctimes mortals.