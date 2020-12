El PDeCAT aposta per un registre municipal de naus i locals on "malviuen" persones

La candidata del PDeCAT a les eleccions, Àngels Chacón, ha anunciat aquest dilluns que presentaran una moció en les cambres parlamentàries i en els ajuntaments per proposar un registre municipal de naus i locals on "malviuen" persones després de l'incendi a Badalona (Barcelona).













"No podem viure d'esquena a una realitat que s'imposa. Són situacions que poden derivar en problemes de convivència que afecten els veïns i que abonen polítiques de la por i la xenofòbia per part de partits com Vox", ha lamentat en roda de premsa telemàtica.

Després de considerar inadmissible la situació en què viuen aquestes persones, creu que el registre municipal d'aquest tipus de naus seria un "primer pas" per dimensionar la problemàtica i buscar una solució.





Segons Chacón, Catalunya necessita una política migratòria pròpia, que respecti els drets humans, i recursos per a la seva integració i per lluitar contra el tràfic de persones, la xenofòbia i el racisme, i ha defensat "fórmules legals i segures" que no fomentin la immigració irregular.





També ha manifestat la seva preocupació per la decisió de govern Espanyol de posposar el pla de xoc per al sector del comerç i l'hostaleria, després d'advertir que necessiten ajudes directes i fiscals.