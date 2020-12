La Generalitat posa en marxa l'àrea 5G Penedès amb el suport de Telefónica

Aquest matí s'ha presentat l'àrea 5G Penedès, una proposta impulsada per la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, i emmarcada dins de l'Estratègia 5G de Catalunya. Aquest projecte ha comptat amb la participació i col·laboració de Mobile World Capital Barcelona, la Fundació i2CAT, la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament d'Igualada, l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, TICAnoia, Neàpolis i Telefónica.





L'objectiu de l'àrea 5G Penedès es basa en el desplegament de la xarxa 5G comercial de Telefónica per promoure la formació i disseminació, la realització de workshops, l'ús d'un laboratori i l'impuls de projectes pilot i proves de concepte sobre aquesta tecnologia. D'aquesta manera es preveu promoure l'acció conjunta de la indústria -que pot desenvolupar solucions amb vocació de servei finalista basades en 5G-, la societat civil, les administracions i l'acadèmia per al desenvolupament de solucions integrades, definint un model de govern específic i personalitzat per a dinamitzar, atreure iniciatives i repercutir de forma global al territori. L'àrea 5G Penedès inclou la vegueria del Penedès, que arriba a les comarques de l'Anoia, l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf. En la seva fase inicial, l'àrea disposarà d'espais de cobertura a Igualada i Vilanova i la Geltrú, aprofitant el desplegament comercial previst per Telefónica.





Durant la presentació d'aquesta nova Àrea 5G, la quarta que es posa en marxa, el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, ha anunciat que "el Departament de Polítiques Digitals ha presentat als fons de reactivació econòmica europeus NextGenerationEU un gran projecte per potenciar les Àrees 5G i el desplegament de la 5G al territori amb un import de 25 milions d'euros. Això ens permetrà maximitzar l'impacte i objectius de les diferents àrees 5G tant a nivell territorial com nivell sectorial en els seus àmbits d'especialització ", i ha recordat la importància de les Àrees 5G" per garantir el dret del territori a innovar des del territori ".





La posada en marxa de l'àrea 5G permetrà una important dinamització econòmica i foment de la innovació en el territori, millorant així la competitivitat de les empreses. Això serà possible gràcies a la realització de projectes pilot que ajudaran a empreses i agents a transformar la seva gestió per ser més eficients transformant el seu model de negoci i creant sinèrgies amb altres actors de l'ecosistema.





CREIXEMENT

L'àrea 5G s'espera que sigui una eina clau per al desenvolupament de diferents indústries i serveis d'especial importància en el territori. En el cas de l'atenció sociosanitària, ja existeixen diferents projectes que es poden veure impulsats per l'arribada de la 5G. Destaca el 4D Health Innovation Simulation Center, a Igualada, que pot convertir-se en el punt de referència de Catalunya en matèria de 5G aplicada. També hi ha al Garraf altres projectes d'aquest àmbit que es poden beneficiar, com ara els Projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT), "Envelliment actiu i saludable i dependència" o el treball realitzat des de l'Institut de la Robòtica per a la Dependència (IRD). Altres sectors com la mobilitat i el vehicle connectat també podran utilitzar la cobertura 5G per a la creació de nous projectes i serveis.





En l'àmbit dels media i l'entreteniment, la ciutat de Vilanova i la Geltrú ja compta amb diverses iniciatives: un grau de formació professional en videojocs i entorns virtuals o iniciatives com el projecte europeu MedGaims, centrat en la realitat virtual i la gamificació en entorns turístics, així com un laboratori de realitat virtual, liderat per la Fundació i2CAT i sota el paraigua de l'agència pública d'Innovació Neàpolis. Sumades a l'arribada del 5G, totes elles poden afavorir la retenció de talent, així com atreure nous professionals digitals i generar necessitat de perfils TIC qualificats.





Eduard Martín, CIO i director de programa 5G de Mobile World Capital Barcelona, ha destacat que "l'àrea 5G Penedès donarà eines a les empreses per desenvolupar projectes punters amb tecnologia 5G en àmbits com el sector sociosanitari, la mobilitat o l'entreteniment, que tinguin un impacte per al creixement de la zona ".





En la mateixa línia, el director de Tecnologia i Innovació de la Fundació i2CAT, Sergi Figuerola, ha apuntat que "la posada en marxa de l'àrea 5G Penedès serà una oportunitat pel teixit econòmic, que aprofitarà el potencial de futur de la tecnologia 5G per impulsar diversos projectes i iniciatives ja existents al territori. Un exemple d'això serà el laboratori de realitat virtual de la Fundació i2CAT i Neàpolis, des d'on s'investiguen nous sistemes de holoconferència. a través de les possibilitats de l'àrea, les aplicacions que es treballen es recolzaran en els beneficis de la 5G per transformar-se i desenvolupar, així, un sistema més punter, més innovador i més útil pel destinatari final ".





Per al director general de Telefónica a Catalunya, Comunitat Valenciana, Illes Balears i Regió de Múrcia, "la nostra participació en l'àrea 5G Penedès és una mostra més de l'aposta de Telefónica pel desplegament de 5G a Catalunya, que arribarà a finals d'any a més d'un 80% de la població catalana ".





ESTRATÈGIA

Aquest projecte se suma al de l'àrea 5G Terres de l'Ebre, l'àrea 5G de Terres de Ponent i l'àrea 5G Camp de Tarragona presentats els últims mesos i que van dirigits a la dinamització i digitalització dels sectors rural, agroalimentari, comercial, turístic, portuari, logístic o energètic, entre d'altres.





Les Àrees 5G neixen amb l'objectiu de potenciar l'ecosistema català del 5G i convertir Catalunya en un pol de referència internacional al voltant d'aquesta tecnologia. Els seus objectius són millorar en tot Catalunya els serveis tecnològics ja existents, promoure l'ús comercial de la xarxa 5G i impulsar el seu desplegament, promovent casos d'ús i proves de concepte en entorns reals i fomentant una economia digital més enllà de les zones urbanes.





Les Àrees 5G volen convertir-se en estructures de llarg recorregut en el territori amb un model de coinversió públic-privada i convertir-se en punts de referència per a la disseminació i formació sobre les noves possibilitats que oferirà aquesta tecnologia i el seu caràcter facilitador, integrador i generador de nous models de negoci.