Troben a una quarta víctima mortal de l'incendi a Badalona

Els equips d'emergències han trobat aquest dilluns el cos d'una quarta víctima mortal de l'incendi en una nau industrial de Badalona (Barcelona), segons ha explicat el conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, en roda de premsa.





L'incendi, que es va declarar dimecres sobre les 21 hores en una nau ocupada il·legalment al barri de Gorg, ha deixat un balanç provisional de quatre morts, i el dissabte va començar la demolició de l'immoble després de trobar-tres víctimes mortals a l'interior.





Sàmper ha explicat que entorn a les 13 hores s'ha trobat una quarta víctima mortal durant el procés d'enderroc de la nau, i ha anunciat que "no es podrà fer el tancament oficial de víctimes fins que no s'acabi la feina d'enderroc, ja que no es descarta trobar més cadàvers.





El comissari Joan Carles Molinero ha indicat que a Catalunya hi ha altres edificis ocupats amb una situació similar, i ha manifestat que "els Mossos d'Esquadra treballen amb els ajuntaments per ubicar aquests assentaments que en un moment donat poden ser crítics".





Molinero ha assegurat que des del passat dijous, el cos dels Mossos d'Esquadra, a través de la Unitat de proximitat i la Unitat de relacions amb la comunitat, "està treballant en l'actualització de cens d'aquests edificis de diferents municipis de Catalunya que podrien tenir una situació de vulnerabilitat similar a l'edifici de Badalona ".