500 infermeres s'encarregaran de vacunar a les residències de gent gran catalanes

La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ha explicat aquest dilluns que la primera etapa de l'estratègia de vacunació contra la Covid-19 anirà a càrrec de 500 infermeres que seran les responsables d'administrar les dosis a les residències catalanes.





Ho ha dit en roda de premsa en la qual també han participat el conseller d'Interior, Miquel Sàmper; la subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas; el comissari dels Mossos d'Esquadra Joan Carles Molinero, i el subdirector general de Programes en Protecció Civil, Sergio Delgado.





Les encarregades de la vacunació en aquest primer trimestre es dividiran en 25 equips de 20 infermeres cada un, que també estaran integrats per administratius, que es desplaçaran als diferents centres residencials, tant de gent gran com de persones amb discapacitat, de Catalunya.





Vergés ha concretat que els col·lectius prioritzats en aquesta primera etapa de la campanya són aquelles persones "més vulnerables" a l'virus com els usuaris de residències i també els treballadors dels centres.





Així, la consellera ha estimat que en els primers tres mesos de 2021 es vacunaran prop de 500.000 persones a Catalunya un cop arribin les primeres dosis al gener.





Cabezas ha destacat que en aquesta primera fase hauran de sortir dels recursos assistencials habituals en altres campanyes de vacunació per administrar les dosis de "forma molt focalitzada" en els propis centres residencials.





CRIDA



Sobre la procedència d'aquests 500 professionals, Cabezas ha concretat que realitzaran una crida a través dels col·legis d'infermeria de Catalunya perquè totes aquelles persones que vulguin participar en la campanya ho puguin fer.





Ha afegit que l'adjudicació dels equips --que podran sortir tant de l'atenció primària com de l'hospitalària i altres sistemas-- es farà mitjançant jornades complementàries.

Cabezas ha assegurat que confien que els professionals "col·laboraran amb aquesta crida" i que s'arribarà a la xifra desitjada per al desplegament de la primera etapa de la campanya.





A l'ésser preguntada per si aquesta estratègia de vacunació s'ha acordat en coordinació amb el Ministeri de Sanitat, Cabezas ha confirmat que hi ha una estratègia consensuada a nivell estatal i que cada comunitat aquesta definint la seva pròpia per aconseguir "les millors cobertures".





De fet, ha destacat que aquesta estratègia de vacunació està reflectida també entre els acords de la Comissió Europea (CE) que s'ha encarregat de la compra de les dosis i de la priorització dels col·lectius que "més necessiten" aquestes vacunes.