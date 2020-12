En els 'bústies ètiques' qualsevol persona podrà denunciar males praxis en el sector públic català

El conseller d'Acció Exterior de la Generalita t, Bernat Solé, ha anunciat que a partir d'aquest dimarts habilitar les 'bústies ètiques' perquè qualsevol ciutadà o servidor públic pugui denunciar conductes il·legals i males praxis en el sector públic.

















Ho ha explicat en el debat monogràfic sobre corrupció que Cs va sol·licitar celebrar després de fer-se pública la operació Voloh, en què ha acusat aquest partit de tenir "moltes llacunes" en el discurs que fan sobre aquesta qüestió, retraient que no parlin de tot el que afecta la Casa Reial, entre altres qüestions.





"Quan es denuncia la corrupció es denuncia tot, no una part. La veritable anomalia és que basin el seu projecte polític únicament a denunciar la corrupció, sense cap tipus de proposta ni solució en plena pandèmia", ha lamentat.





Segons Solé, Cs vol utilitzar aquest debat sobre corrupció per fer "publicitat" del seu projecte polític, i els ha acusat de no haver sabut teixir aliances al Parlament i de no haver fet una oposició constructiva malgrat tenir 36 diputats.





"Tenen un discurs buit i populista, i l'únic que fan és atacar el Govern. És el seu projecte polític, i quan algú els molesta utilitzen el discurs de la corrupció. És una pràctica habitual de tots els règims poc democràtics de el món", ha sostingut.







Després d'haver declarat aquest dilluns al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per presumpta desobediència l'1-O quan era alcalde d'Agramunt (Lleida), ha advertit que pot ser la seva última intervenció en el ple de Parlament en cas que l'inhabilitin, i considera que se li jutja "per haver obeït la voluntat dels ciutadans".





A més de definir-se com una persona de diàleg i que busca l'acord, ha assegurat que el Parlament ha de ser la màxima expressió d'això per poder debatre "de tot, sense barreres ni límits", encara que ha lamentat que no sigui la lògica que imperi actualment .





En la seva opinió, actualment la "repressió" s'imposa a la negociació, i la judicialització de la política, i ha cridat a reflexionar a l'respecte.