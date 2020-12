Demanen dos anys de presó a qui va agredir reiteradament a una dona que retirava llaços grocs de la Ciutadella

La Fiscalia reclama dos anys i nou mesos de presó per a un home que presumptament va increpar i va colpejar a una dona que a l'agost de 2018 retirava llaços grocs de la reixa d'al parc de la Ciutadella de Barcelona.





L'escrit d'acusació recull que la dona, nascuda a Rússia, passejava amb el seu marit i els seus tres fills menors d'edat quan va començar a retirar els llaços, i que l'acusat, a l'veure'ls, els va recriminar, i a l'adonar-se de la nacionalitat de la dona va llançar insults xenòfobs com 'estrangera de merda vés-te'n a país i no vinguis a fotre la marrana aquí'.





La dona va demanar al seu marit i fills anar-se'n de el lloc, davant del que l'acusat "li va propinar un fort cop al costat dret de la cara, perdent l'equilibri i provocant que caigués a terra cap per avall, situant-se tot seguit l'agressor sobre de ella per seguir donant-li cops de puny a la cara i en altres parts de el cos "mentre ella intentava protegir-se.





El fiscal coordinador de Delictes d'Odi i Discriminació de Barcelona considera que "l'acusat va actuar en tot moment guiat per la seva animadversió tant als postulats ideològics no independentistes que va atribuir a la dona com també al seu origen i nacionalitat russa".





Li atribueix un presumpte delicte de lesions, pel qual demana nou mesos de presó, i un presumpte delicte contra els drets fonamentals, per motius discriminatoris i contra la integritat moral, pel qual reclama una condemna de dos anys de presó, a més de 3.400 euros en indemnitzacions per danys físics i morals.