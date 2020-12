El Govern central es planteja augmentar les restriccions per Nadal si els contagis segueixen creixent

El Govern de Pedro Sánchez s'està plantejant la possibilitat d'augmentar les restriccions si el nombre de contagis continua en la línia ascendent dels últims dies.





Tot i que encara falten per conèixer les dades del pont de la Constitució i de la reobertura de bars, restaurants i comerços en algunes comunitats autònomes, les xifres de transmissió de virus han deixat de baixar i han començat a pujar de nou. Això ha posat en màxima alerta el ministeri de Sanitat que dirigeix Salvador Illa, que està estudiant la possibilitat d'augmentar les restriccions si la transmissió continua empitjorant.





Les reiterades crides a la responsabilitat que s'han fet tant des del Govern central com des dels autonòmics no han pogut tenir els efectes desitjats. L es aglomeracions de ciutadans en els centres comercials i als carrers més populars de totes les ciutats han ofert imatges que han elevat el nivell d'alarma entre els responsables sanitaris.





Entre les mesures que estan estudiant els responsables sanitaris es troben la de restringir de nou la mobilitat, les de tornar els horaris més restrictius en el toc de queda i les de prohibir que durant les dates més indicades d'aquest Nadal les reunions de més de 4 persones no convivents.





Des de l'Executiu consideren que una tercera onada de la Covid-19 a l'acabar la festes nadalenques serà molt perjudicial en tots els aspectes i això obligaria a prendre mesures tan restrictives com les que s'estan ja posant en marxa en els països del nostre entorn, com Alemanya, Bèlgica, França o Itàlia, on els governs respectius han optat per la duresa davant un augment de les xifres de contagis que han fet condir l'alarma entre els responsables sanitaris dels països de la Unió.





COMUNITATS AUTÒNOMES

De moment, a Espanya ja han estat diverses les comunitats autònomes en què els nivells d'alera han obligat a prendre mesures restrictives. Així, a Balears s'ha optat per rebaixar el nombre de comensals en les reunions de la nit de Nadal i Nadal a un màxim de 6 persones i s'ha optat per mantenir l'inici del toc de queda a les 10 de la nit.





I a Canàries, les reunions en aquestes dates només podran ser de 6 persones, excepte a Tenerife, on es rebaixa a quatre persones, sempre que siguin del mateix grup de convivents. A més, s'ha optat per mantenir el toc de queda des de la 1.00 a les 6.00 entre els dies 23 de desembre de 2020 i el 10 de gener de 2021; i des de la 1.30 fins a les 6.00 de el 31 de desembre a l'1 de gener.





Per la seva banda, els responsables de la Comunitat de Madrid estan a l'espera de conèixer les xifres de transmissió que ha provocat el llarg pont per decidir què mitjanes prendre, encara que no han descartat endurir si la situació no millora.





A Castella la Manxa i Extremadura anunciaran les noves mesures en els pròxims dies, però tot fa preveure que l'augment de les xifres de transmissió comportarà un enduriment de les restriccions que afectarà les dates nadalenques.





En la majoria de la resta de les comunitats autònomes els respectius governs segueixen amb molta atenció l'evolució de la pandèmia i tots ells s'han mostrat disposats a endurir les mesures si les xifres segueixen en augment.