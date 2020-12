Els treballadors de RTVE critiquen l'opacitat en la gestió dels recursos humans

Mes i mig després de l'anunci de l'abandonament de la direcció de Recursos humans de la Corporació RTVE per part de Paloma Urgorri, aquest dilluns 14 Pablo Galán ha estat nomenat per Rosa María Mateo, l'actual presidenta provisional, en dit lloc. Amb experiència com a advocat i en la direcció de Recursos Humans al Canal d'Isabel II, Pablo Galán s'enfronta a greus problemes dins de la Corporació pública.





S'espera que en els propers dies o setmanes, el Ministeri de Treball, Mobilitat i Agenda Urbana, de la seva conformitat als canvis introduïts per respondre a les excepcions al·legades per aquest Ministeri al III Conveni Col·lectiu de la Corporació. Així es podrà procedir a la seva publicació en el BOE i iniciar uns processos de provisió de places que inclouen la convocatòria d'un concurs - oposició per a aproximadament 110 llocs de treball a tot el territori nacional. Des de fa 12 anys no s'han produït cap convocatòria d'ocupació a través d'oposicions. Aquest fet unit a una alta edat mitjana de la plantilla, per sobre dels 55 anys, i de les prejubilacions iniciades aquest any i que anualment afectaran uns 300 treballadors aproximadament, donen nota de la importància que comporten aquestes oposicions.





Tant el Ministeri de Treball com la direcció de RRHH hauran d'accelerar els processos burocràtics davant la possibilitat de perdre 47 d'aquestes places convocades en base a un procés d'estabilització d'ocupació acordat en 2018 a nivell nacional davant els agents socials, destinat als empleats de la funció pública. El 31 de desembre d2 2020 finalitza el termini per a dur a efecte l'esperada convocatòria d'Oferta d'Ocupació Pública.





Precisament, la manca de personal i l'elevada edat mitjana de la plantilla és l'argument esgrimit per Rosa María Mateo per justificar la massiva externalització de la producció, fonamentalment a TVE. Precisament en la seva última compareixença davant la Comissió Mixta Parlamentària de Control a RTVE, va disculpar l'entrada de les productores "Maleïda Hemeroteca", Datadista "i" LACOproductora "al programa" Les Coses Clares "per cobrir la manca de recursos humans.





Malgrat el seu caràcter de servei públic i dependre en bona mesura dels pressupostos generals de l'Estat, la Corporació RTVE manté una injustificada opacitat en la gestió de RRHH. No és pública la distribució detallada de la plantilla, ni dels nombrosos plusos fora de conveni ni el nombre de perceptors. Tampoc no hi ha transparència en els processos de contractació temporal i eventual. La presidenta provisional igualment s'ha negat a facilitar un organigrama directiu i les seves retribucions íntegres, excepte la seva.





Actualment es troba recorreguda davant del Tribunal Suprem la denúncia interposada per un sindicat present a la Corporació, per facilitar una Relació de Llocs de Treball. Aquesta RLT és el principal instrument que estipula la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic per conèixer l'estructura de llocs de la qual es dota l'administració o empresa amb el propòsit de complir amb les seves funcions, així com la manera en què es cobreixen i es retribueixen. Pablo Galán té ara l'oportunitat d'introduir la transparència en la gestió de personal de RTVE, condició necessària i imprescindible en les empreses de la Funció Pública.





Des RTVESinPersonal i SinProducciónPropia Interna vam impulsar una vaga el 26 d'Abril de l'any passat, dos dies abans de les eleccions generals, per exigir el cessament de les externalitzacions i el reforç dels recursos tècnics i humans. Des de llavors seguim aglutinant tots els dimecres una protesta unitària a tots els centres i àrees de RTVE. Fins a l'inici de la pandèmia vam realitzar unes concentracions en els principals centres de producció, ara substituïdes per una visualització vestint de taronja.





Mentre no es produeixi un reforç adequat de mitjans que possibiliti un canvi en la política d'externalització de la producció i de serveis, així com un augment considerable de transparència en la gestió, el col·lectiu asindical i apolític RTVESinPersonal i SinProducciónPropia Interna seguirem promovent les mobilitzacions.