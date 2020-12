El Nadal lluny de l'origen pot ser un "duel" per al migrant, segons experts

La professora de Psicologia de la Universitat Abat Oliba CEU (UAO-CEU) Salut Porras ha destacat aquest dimarts que la impossibilitat de visitar el país d'origen aquest Nadal, a causa de la pandèmia de Covid-19, pot ser viscuda com "un duel" per les persones migrades.









En un comunicat, la universitat ha recollit les opinions de l'experta, que ha afirmat que la visita a la llar de procedència es converteix en "necessitat vital", ja que les persones migrades viuen el període nadalenc com un parèntesi de la seva vida en un país d'acollida, que representa per a ells la motivació per treballar i esforçar-se la resta de l'any.

Porras ha traçat una distinció, a l'efecte de valorar l'impacte ideològic, entre "aquelles persones que, al migrar, es van adaptar i van integrar al país de destinació, de manera que redibuixaven la seva identitat ètnica, i aquells la identitat segueix fermament sustentada pel afecció a la terra d'origen ".





Són aquests últims els que, segons la universitat, poden patir més per la impossibilitat de passar unes setmanes a la seva terra.





Porras ha enumerat que el duel es compon de trobar a faltar a les persones estimades, però també el contacte amb les tradicions, elements culturals, llengua, gastronomia, art i costums socials.





L'experta ha recomanat "ser pràctic": centrar-se en solucions i filtrar els moments d'angoixa per la pregunta 'puc fer alguna cosa per solucionar o pal·liar el problema?'; a més de viure la situació amb realisme i esperit constructiu.