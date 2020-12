La majoria d'economistes catalans creu que el PIB espanyol evolucionarà pitjor del que es preveu

El 70% dels economistes catalans preveu que el PIB espanyol tindrà una evolució pitjor de la prevista en els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) presentats pel Govern, que estipulen una caiguda de l'11,2% per a aquest any i un creixement del 9,8% per 2021.













Aquesta és una de les conclusions d'una enquesta realitzada entre els col·legiats del Col·legi d'Economistes de Catalunya sobre la situació actual de l'economia catalana i el conjunt de l'espanyola i les mesures preses per la Unió Europea, i que ha estat presentada aquest dimarts en roda de premsa.





El 20,3% dels economistes considera aquestes previsions raonables i un 4% creu que la realitat serà més favorable a les previsions realitzades des de l'Executiu central, mentre que el 96,2% dels enquestats creu que l'economia catalana està pitjor que fa un any per l'impacte del Covid-19.





Sobre la gestió per part de les autoritats europees, la majoria dels economistes aprova les mesures extraordinàries de recuperació adoptades per la Unió Europea per fer front als efectes de la crisi econòmica provocada per la pandèmia.





De fet, les autoritats europees són les que tenen una valoració més alta sobre 10, amb un 4,60, seguides de les autoritats locals (3,83), catalanes (3,61) i de tot Espanya (3,39).





No obstant això, són escèptics respecte a la transparència, l'eficiència, l'objectivitat i la transversalitat a l'hora de distribuir i gestionar els fons de recuperació europeus.





L'enquesta també situa la crisi sanitària com a principal problema de l'economia catalana (88,2%), seguida de l'atur, assenyalat per un 45,9% dels enquestats, i de la situació política (43,6%).