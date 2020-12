El sector immobiliari proposa a les Institucions públiques promoure el lloguer social i la rehabilitació

El Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida i el Consell General de Col·legis d'Administradors de Finques d'Espanya, entre altres organitzacions, han instat les institucions públiques a realitzar canvis legislatius per afavorir la promoció del lloguer social i la rehabilitació del parc d'habitatges amb un seguit de propostes per fer-lo més viable.













Els administradors de finques han afirmat que són "conscients que l'augment del parc d'habitatges de lloguer protegit i social i la rehabilitació del parc d'habitatges són dos grans reptes als quals s'enfronta la política d'habitatge a Espanya en el curt i el mitjà termini ", han informat en un comunicat aquest dimarts.





El sector ha agrupat les propostes en quatre: una modificació de l'IRPF per fomentar la cessió d'habitatges a entitats socials per destinar-les a programes de lloguer social, reduint un 60% dels rendiments nets positius del lloguer d'habitatges a entitats gestores de programes públics d'habitatge o la modificació de les condicions de l'IVA reduït a les obres de rehabilitació i millora d'habitatge.





A més, reclamen una modificació de l'IVA superreduït a la promoció d'habitatges de lloguer social a llarg termini en totes les fases per millorar el parc (situat en un 1,5% a Espanya, dels més baixos d'Europa), i la modificació de les condicions d'aplicació de l'IVA superreduït a la constitució i transmissió de drets de superfície per a la promoció d'habitatges de lloguer social a llarg termini per preservar el patrimoni públic de sòl com a garantia del dret a l'habitatge per a les generacions futures.





Per al gerent de Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, Lorenzo Viñas, "es fa indispensable la col·laboració publicoprivada en la promoció i creació d'habitatge a preu assequible i un dels mitjans més adequats per a aquesta finalitat és establir una política fiscal i econòmica que faciliti aquesta participació ".