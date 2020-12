Els països europeus endureixen les mesures a una setmana de Nadal

Alguns països europeus continuen lluitant per doblegar la corba de la segona onada del coronavirus, mentre que altres, com Espanya, Itàlia o França, que sembla que han aconseguit controlar millor la situació aquest cop, temen que arribi ja una tercera onada.









Aquesta situació es produeix a només una setmana de les celebracions nadalenques, que tant els polítics com els epidemiòlegs creuen que aniran lligades a un augment considerable dels casos.

Per intentar pal·liar la situació, alguns països europeus estan endurint les mesures que s'havien proposat en un principi per al Nadal. Per exemple, s'estan tancant comerços no essencials i avançant vacances escolars.





El cap de setmana passat, Alemanya va decidir reimposar la quarantena nacional: a partir d'aquest dimecres i, com a mínim fins al 10 de gener, tancaran tots els negocis no essencials. A més, la cancellera Angela Merkel va recomanar el teletreball i l'educació a casa. Però la mesura més dràstica és la prohibició de les reunions de Cap d'Any, de manera que les famílies hauran de reunir-se únicament amb el seu nucli de convivència.





"Les mesures que van començar el 2 de novembre no han funcionat, les infeccions han crescut exponencialment, hi ha moltes morts, i per tant hem d'adoptar noves regles per garantir que el sistema de salut no es vegi sobrepassat", va explicar Merkel en una roda de premsa a Berlín.





I és que si bé Alemanya va poder passar la primera onada relativament bé, actualment està tenint dificultats per doblegar la corba d'aquesta segona onada.





Països Baixos tanca bars i escoles

Dilluns, el primer ministre holandès, Mark Rutte, va anunciar que el país entraria en un confinament dur per intentar contenir l'avanç del coronavirus. El confinament inclou el tancament de col·legis, instituts i universitats, així com el tancament d'edificis públics i comerços no essencials fins al pròxim 19 de gener. A més, s'ha imposat el teletreball i s'han limitat les reunions a l'exterior a un màxim de dues persones.





"Som conscients del calat d'aquesta decisió tenint en compte que estem en època nadalenca. Ha estat un any de tristesa i dol per a molts (...) i la tensió i la solitud han afectat totes les generacions", va dir Rutte en un missatge televisat a la nació, acompanyat pels crits i protestes de grups contraris a les restriccions que protestaven prop de la seva oficina . "És un missatge dur per als comerços, però és el que hem de fer", va remarcar.





D'altra banda, els centres d'ensenyament també tancaran, excepte per a la celebració d'exàmens o per a pràctiques, mentre que pel que fa als comerços només podran obrir els mercats, les farmàcies i les bugaderies.





Regne Unit imposa mesures més dures a Londres

El Govern britànic va anunciar dilluns que Londres i altres zones de l'est d'Anglaterra passaran a partir d'aquest dimecres al nivell 3, el més alt pel que fa a restriccions per frenar la propagació del coronavirus. La mesura, anunciada pel ministre de Salut, Matt Hancock, davant el Parlament suposarà el tancament de bars i restaurants, excepte per al servei a domicili i per emportar, a més d'exigir reduir la mínim els desplaçaments fora de casa i evitar en la mesura del possible aquells que siguin entre diferents zones.





A més, pel que fa a les reunions, el govern ha demanat evitar reunions en domicilis particulars i en espais públics amb persones amb les que no es convisqui o amb les que no es formi part d'una mateixa 'bombolla', si bé en aquest últim cas no hauran de superar les sis persones.





La norma ha entrat en vigor a les 0.01 hores d'aquest dimecres a la ciutat de Londres i tota l'àrea de Londres, així com el sud i l'oest del comtat d'Essex i algunes zones del comtat de Hertfordshire.





Davant la mesura, l'alcalde de la capital, Sadiq Khan, va destacar que, si bé és "increïblement decebedor" per als negocis, "el virus s'està accelerant en la direcció equivocada una vegada més en tot Londres i les vides dels londinencs estan en perill ".





També a República Txeca s'han imposat mesures més dures: el Govern txec va anunciar dilluns el pas al Nivell 4 de sistema d'alerta pel coronavirus a partir de divendres que ve, el que implica el tancament de bars, restaurants i hotels. A més, es recupera el toc de queda entre les 23.00 i les 5.00 hores i els comerços podran seguir funcionant, encara que sota estrictes mesures d'higiene. També es va anunciar la pròrroga de les vacances escolars de final d'any.

Finalment, en altres països com Itàlia s'esperen mesures més restrictives amb els tocs de queda de Nadal i els moviments ciutadans: segons la premsa italiana, el Govern podria decretar noves formes de confinament entre el 24 de desembre i el 2 de gener.