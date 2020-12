900 infermeres es presenten voluntàries per a la campanya de vacunació de la Covid-19 a Catalunya

La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ha celebrat aquest dimarts que 900 infermeres han respost a la crida per participar de forma voluntària en la campanya de vacunació de l'Covid-19 en un dia.

"Agraïment immens. Una altra vegada els professionals sanitaris responen", ha expressat la consellera en roda de premsa des de Tremp (Lleida), en la qual també ha participat l'alcaldessa del municipi, Maria Pilar Cases.





La primera etapa de l'estratègia de vacunació contra la pandèmia de coronavirus anirà a càrrec de 500 infermeres que seran les responsables d'administrar les dosis als usuaris i treballadors de les residències catalanes en el primer trimestre del 2021.





Així, dilluns es va iniciar una crida a través dels col·legis d'infermeria de Catalunya perquè totes aquelles persones que vulguin participar en la campanya ho puguin fer.





La consellera ha argumentat que els primers mesos de l'any són de "molta activitat" pel que van apostar per aquesta crida perquè el personal que es presenti ho faci de forma voluntària i compaginant la campanya amb el seu treball habitual.





No obstant, ha assegurat que participar en la campanya de vacunació de l'Covid-19 és un afegit a les seves tasques habituals pel que hi haurà una "compensació adequada" per al personal que hi participi.





A l'ésser preguntada per una ampliació dels equips donada la resposta de el personal d'infermeria, Vergés ha explicat que en principi seran 25 equips de 20 infermeres cada un a l'espera que pugui haver algun canvi tècnic: "En principi aquests equips són els que necessitem ".





Després d'una primera etapa en residències, Vergés ha dit que la campanya seguirà amb els professionals sanitaris i sociosanitaris a l'ésser "promotors de la confiança" del conjunt de la ciutadania cap a la vacuna de l'Covid-19.