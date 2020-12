El Centre Mèdic Teknon es reforça amb la nova Unitat de Reproducció Assistida

Centre Mèdic Teknon ha inaugurat la nova Unitat de Reproducció Assistida, dirigida pel Dr. Ramon Aurell i la Dra. Rebeca Beguería. Aquest centre neix amb l'objectiu d'ampliar les opcions de tractament de fertilitat per a les dones que ho necessitin, i apunta que es convertirà en un referent en fertilitat no ja només a nivell espanyol o europeu, sinó mundial, ja que compta amb tot el bagatge i experiència de més d'una dècada de la Unitat de Reproducció Assistida, al capdavant de la qual es troba el Dr. Ramon Aurell. A aquesta s'uniran la resta dels professionals del grup dedicats a la fertilitat per unir esforços en una única direcció, que permetin oferir el millor servei possible i respondre a totes les necessitats que puguin sorgir al voltant de la concepció.





La nova Unitat de Fertilitat de Teknon, a més, arrenca amb un concepte nou i diferent, al desenvolupar un Laboratori Obert que pugui ser utilitzat per qualsevol professional, no ja només del grup Quirónsalud, sinó d'altres centres externs. "Aquest és un nou concepte que esperem que ens ajudi a establir relacions que serveixin per millorar els resultats en fertilitat. Nosaltres comptem amb equips tecnològics d'última generació i oferim també l'experiència dels nostres professionals, però sabem que amb la col·laboració amb altres professionals podem millorar també els nostres processos ", explica el Dr. Ramon Aurell.









Des de 2007, el Dr. Aurell ha dirigit la Unitat de Reproducció Assistida de l'Hospital Quirónsalud Barcelona, on ha tingut com una de les seves principals preocupacions la de mantenir als seus professionals sempre a el dia els últims avenços. Això ha servit per implementar una cultura de millora contínua, incrementant els coneixements a través de l'educació i la formació.





Els professionals de la fertilitat no han estat una excepció. "Això ens ha portat a una millora també dels tractaments i els protocols d'estimulació, que són cada vegada més personalitzats per maximitzar la seguretat de la pacient i l'eficàcia. Així s'ha incrementat en un 40% el nombre d'òvuls que som capaços d'obtenir per cicle en els últims deu anys. A partir d'ara, amb la direcció de les dues unitats de reproducció, en Centre Mèdic Teknon i en Quirónsalud Barcelona, el nostre major objectiu és seguir oferint i ampliant la màxima qualitat a les nostres pacients ", explica el Dr. Ramon Aurell.





Un altre dels apartats en què ha aconseguit millorar és en les tècniques de vitrificació, els resultats són iguals als obtinguts en la transferència d'embrions en fresc; per tant, en els últims anys aquesta darrera tècnica ha decrescut en un 50%. "També s'aposta ara per la transferència d'un únic embrió, reduint d'aquesta manera la taxa d'embaràs múltiple, que pot arribar a ser un problema sobretot en dones majors de 40 anys", continua el Dr. Aurell.





TECNOLOGIA PUNTERA

La nova Unitat no només comptarà amb professionals de gran experiència, sinó que a més disposarà de la tecnologia més avançada en el camp de la fertilitat. La inversió que s'ha realitzat en els últims anys en el Grup servirà ara per disposar d'equips de primer nivell. "D'aquesta manera, unint l'experiència acumulada amb aquesta tecnologia puntera podem oferir a totes aquelles persones que s'acosten a la nova Unitat de Reproducció Assistida les millors solucions adaptades a cada cas particular", afegeix el Dr. Aurell.





Alguns dels equips amb els que comptarà la nova Unitat de Fertilitat són les incubadores de monitoratge continu, que permeten visualitzar els embrions sense obrir-les, de manera que no s'altera la incubació, o els sistemes de control electrònic per a la traçabilitat, que garanteixen la correcta identificació de les mostres biològiques en els diferents procediments de la fecundació in vitro i que generen alertes automàtiques de possibles errors d'identificació. "Tot això a més es complementa amb auditories tant internes com externes que garanteixen els estàndards de qualitat més alts possibles d'aquesta unitat", afegeix el Dr. Aurell.