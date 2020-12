La Zona Franca de Barcelona i el centre tecnològic Leitat s'amplien en un 40% la 3DFactory Incubator

La primera incubadora europea de alta tecnologia en impressió 3D impulsada per el Consorci de la Zona Franca de Barcelona i el centre tecnològic Leitat, la 3DFactory Incubator, acaba d'ampliar les seves installacions en un 40% de superfície, passant dels 600m2 inicials als 1.000m2 actuals. Aquesta decisió és fruit del gran acolliment i interès que la iniciativa ha despertat en el seu primer any de funcionament amb 42 projectes incubats, superant així les expectatives inicials, on preveia acollir a 100 empreses incubades durant els primers 5 anys.





La nova superfície es destinarà a augmentar l'oferta i els serveis del laboratori de la 3DFactory Incubator amb la installació de nous equips de post-processat de peces, entre els quals es troba la HP Jet Fusion 3D 4200 Processing Station, que es destinarà al processament de peces impreses amb poliuretà termoplàstic flexible (TPU), que fins ara no estava a la disposició dels incubandos.

Al mateix temps la 3DFactory Incubator comptarà amb un equip de grafitat de peces mitjançant sorrejat/granallatge, un equip de neteja i tractament de superfícies mitjançant aire comprimit i un equip de tenyit que permetrà oferir peces amb acabat de color.





Actualment la 3DFactory Incubator compta amb un total de 42 empreses incubades de sectors tan diversos com el de la salut, la robòtica, la mobilitat, la consultoria, les noves tecnologies, els béns de consum, la logística o la química. Per a Joan Parra, CEO i vicepresident executiu de Leitat, la diversitat de sectors confirma que la impressió 3D “és un sistema de producció versàtil, eficient i competitiu” i es mostra molt satisfet amb l’èxit de la 3D Factory Incubator: “en aquests gairebé dos anys de vida s’han superat totes les expectatives i la prova n’és l’ampliació de les installacions, no només per a poder albergar a més equips i ampliar el laboratori, sinó principalment per a poder acollir a més empreses interessades en disposar de despatx propi”.





Cal destacar que la incubadora d'empreses d'impressió 3D impulsada pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona i el centre tecnològic Leitat ofereix tres modalitats d'incubació a les seves empreses: amb oficina pròpia, incubació virtual o a través d'un espai en la zona de coworking. Independentment de la modalitat d'incubació, tots els projectes tenen a la seva disposició una àmplia gamma de serveis al llarg de la cadena de generació de valor: producció, consultoria de negoci, comercialització i certificació, així com accés a un complet laboratori amb vuit tecnologies diferents de producció 3D, equips de post procés i metrologia, sota el control i l'assessorament d'un equip professional expert.









Pere Navarro, delegat especial de l’Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, insisteix en la importància que té el 3D Factory Incubator com a “iniciativa per a posicionar la ciutat de Barcelona como un pol d’atracció per a empreses de tot el món que vulguin apostar per la indústria 4.0”. “Per a l’entitat suposa una gran satisfacció veure la gran acollida que ha tingut el projecte i estem convençuts que aquesta ampliació ens ajudarà a arribar a l’objectiu de les 100 empreses incubades fins 2024”, afegeix Navarro.