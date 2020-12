Les elits de l'economia digital no volen tecnologia per als seus fills

Els professionals de les empreses punteres de l'economia digital de Silicon Valley no volen que els seus fills i filles s'eduquin amb tecnologia. Sona paradoxal que, mentre que firmes com Google, Apple o Microsoft aposten per la seva utilitat pedagògica i defensen que els nostres fills s'acostumin a utilitzar dispositius a l'aula des de la seva més tendra infància, els seus directius i empleats prefereixen que els seus duguin a terme el seu aprenentatge -almenys en els primers cicles- en el vell escola analògic de sempre.





Per exemple, al Waldorf School of the Península, un exclusiu centre educatiu de la ciutat californiana de Mountain View a què assisteixen nens i nenes de progenitors que treballen en la indústria Techies, té allunyada del tot la tecnologia digital de les seves classes d'educació primària , i fa un ús molt escàs d'ella en les de secundària. En lloc de smartphones, tauletes i portàtils, l'alumnat treballa amb paper, llapis i bolígrafs i pissarres, però no electròniques, sinó de les de guix de tota la vida.





La visió de Waldorf no és l'única. Brightworks, a San Francisco, va més enllà: a part de no tenir tecnologia digital, l'alumnat treballa en projectes que desenvolupa pel seu compte, i es prima la realització de la feina manual i les sortides de centre per fer excursions amb fins didàctics. Res de pantalles. El joc i l'aprenentatge natural són els factors que dominen aquest plantejament educatiu alternatiu, que ha estat batejat per alguns mitjans com "low-tech, high play", i que, per ara, ha estat l'escollit per una sèrie de pioners, com són els pares amb ocupacions techies a Silicon Valley, que veuen en aquest tipus de centres elitistes un vehicle per aconseguir que els seus fills destaquin, en el món automatitzat que s'acosta (en la seva visió més distòpica), sobre les masses tecno dependents que lluitaran per els escassos llocs de treball disponibles.





D'acord amb aquesta visió, aquests nens i nenes que estan sent criats sense tecnologia, en l'aprenentatge lúdic i intuïtiu, i en alguna mesura, al desenvolupament de la destresa manual, seran els professionals més demandats d'aquí a deu o vint anys, doncs hauran adquirit les habilitats suaus o soft skills -com el pensament crític o la creativitat- que requeriran els entorns de treball de la societat digital.





A banda d'aquesta versió postmoderna de la lluita de classes, la veritat és que el tecno optimisme que ha impregnat la pedagogia al llarg dels últims vint anys s'enfronta en l'actualitat amb opinions que plantegen seriosos dubtes sobre els avantatges d'introduir extensivament els dispositius a les aules. Potser, després de tot, l'objectiu d'assolir la ràtio d'un ordinador o tauleta per alumne no sigui realment tan desitjable.





Ja sigui impulsada per l'entusiasme futurista dels gurus digitals o pels interessos comercials dels fabricants d'equips i desenvolupadors de programari, aquesta tendència s'ha centrat en inundar de tecnologia el sistema educatiu -de vegades sense un projecte pedagògic seriós darrere-, i probablement, no trigarem a conèixer les conseqüències, bones o dolentes, de l'esmentat rauxa modernitzador i avantguardista.





No resulta estrany que els propis creadors de tecnologia no la vulguin per a l'educació dels seus fills. En una entrevista que li van fer el 2011 a el propi Steve Jobs se li va escapar que els seus fills no havien tocat un iPad. Bill i Melinda Gates també han educat als seus en un entorn més analògic que digital. Ells són l'elit digital, i són els que millor que ningú comprenen els efectes i les implicacions de la tecnologia, de manera que malden per assegurar per als seus fills un futur millor que el que els espera a la resta dels mortals tecnodependientes.