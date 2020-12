TMB renovará la seva flota de buses de Barcelona amb vehicles de emisions zero

Amb el títol L'aposta de TMB per les energies verdes, s’ha celebrat aquest matí una jornada monogràfica en què s’ha detallat el full de ruta de la millora de la qualitat ambiental de la flota d'autobusos de Barcelona i que comporta la previsió d’adquirir 210 vehicles elèctrics de bateries, 46 d’hidrogen i 154 híbrids de gas en el període 2021-2024. Això suposa que en els quatre anys vinents el 100% d’incorporacions a la flota (410 unitats) seran de vehicles nets i el 62% d’emissió zero, més enllà de les directrius europees, que estableixen quotes del 45% i el 22,5% respectivament.

La jornada, en format telemàtic, l’ha obert la presidenta de TMB, Rosa Alarcón, que ha recordat l’objectiu de reducció del 55% de les emissions marcat per al 2030. “Europa requereix plans i accions concretes, TMB ha assumit el repte de la descarbonització i el posarà en pràctica”, ha assegurat.





La presentació central de la jornada, sobre l'aposta de TMB per les energies verdes, ha anat a càrrec de Gerardo Lertxundi, conseller delegat de TMB, i Jacobo Kalitovics, director de la xarxa de Bus de Barcelona. Han explicat que l’eix de la proposta per descarbonitzar el transport públic i frenar la crisi climàtica és l’electrificació eficient de la flota d’autobusos, que inclou una acurada planificació de les infraestructures de càrrega tant a les cotxeres com al carrer. En aquest sentit, TMB promou un projecte innovador d’aprofitament d’energia elèctrica de la xarxa de metro per al subministrament a autobusos amb estalvis de fins al 30%.





Les primeres línies d’autobusos de Barcelona a electrificar, el 2021, seran tres de les més importants de la xarxa d’altes prestacions: H16 (ja dotada de cotxes elèctrics articulats en un 32%), H12 i V15. Amb l’horitzó del 2030, més de la meitat de la flota serà de propulsió elèctrica.

Pila d’hidrogen





En parallel, TMB ha iniciat l’adopció de la pila d’hidrogen, també d’emissió zero, amb la contractació de 8 unitats estàndard i l’adjudicació del subministrament d’hidrogen verd mitjançant una planta que es construirà l’any vinent al polígon de la Zona Franca i que serà la primera per a ús públic a Espanya. L’adopció de l’hidrogen per part de TMB compta amb el suport del programa europeu JIVE 2 de promoció dels vehicles de pila de combustible i zero emissions, cofinançat per la Unió Europea.





Finalment, la tercera via d’avenç en la reducció d’emissions de la xarxa d’autobusos de Barcelona és l’adopció del biogàs, energia verda que TMB està impulsant amb la seva participació en projectes de recerca com el LIFE Nimbus, per convertir fangs de depuradora en combustible. Mentrestant, des del 2019 tots els nous autobusos de gas que s’adquireixen són híbrids, amb un important estalvi de consums i emissions.





De fet els autobusos de Barcelona ja estan ara mateix a l’avantguarda d’Europa pels baixos nivells d’emissions de gasos i partícules nocives, després de reconversions ambientals anteriors que han fet que el 63,3% de les 1.157 unitats comptin amb motoritzacions de gas natural comprimit, híbrides o elèctriques.





En una primera sessió, s’han exposat les polítiques públiques per al foment de les energies renovables, a càrrec de Rosa Alarcón, presidenta de TMB i regidora de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona; Teresa Ribera, vicepresidenta quarta del Govern d'Espanya i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, i Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.









A la part final s’ha desenvolupat una taula rodona amb el títol Clean energy in public transport: innovation and knowledge, amb la participació de Noshim Omar, CEO i fundador d’ABBA; Umberto Guida, director de coneixement i innovació de la UITP; Freddy Bergsma, senior manager de la divisió d’estratègia de negoci de Toyota Motor Europa; i Josep Maria Armengol, director l’Àrea de Tecnologia de Bus, com a moderador.