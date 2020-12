El 10% dels espanyols ha passat la Covid-19 i ha desenvolupat anticossos

Un 9,9 per cent de la població espanyola ha passat la Covid-19 i ha desenvolupat anticossos IgG, el que suposa un total de 4,7 milions de persones, segons la quarta ronda de l' 'Estudi Nacional de Seroprevalença ENE-COVID', presentada aquest dimarts en roda de premsa i elaborada pel Ministeri Sanitat, al costat de l'Institut de Salut Carlos III (ISCIII), l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i amb la col·laboració de les comunitats autònomes.





La tercera onada de l'estudi, realitzada fins al juliol, va concloure que el 5,2 per cent dels espanyols tenia anticossos IgG, és a dir, poc més de 2 milions de persones. Els resultats donats a conèixer avui, per tant, indiquen que entre juliol i novembre, dins de la segona onada, s'han infectat aproximadament el mateix nombre de persones a Espanya que a la primera onada, segons ha precisat la directora de l'Institut de Salut Carlos III (ISCIII), Raquel Yotti.





En aquesta quarta ronda no s'han observat diferències en la seroprevalença entre homes i dones. Tant en prevalença actual com global, els percentatges són menors entre els nens menors de 10 anys, i molt similars en els altres rangs d'edat. No obstant això, s'està detectant "aproximadament el 60 per cent dels casos", d'acord amb les dades aportades per Yotti, mentre que a la primera va ser del 10 per cent, gràcies a "un increment molt important en les tècniques diagnòstiques en tot el país ".





Yotti ha reblat que aquestes estimacions encara han de confirmar-se, traslladar-se a la realitat de cada comunitat autònoma i estudiar considerant altres factors que transcendeixen a l'estudi de seroprevalença, com el percentatge de casos en població institucionalitzada (com residències).





Amb dades de la segona quinzena de novembre, el percentatge de persones que actualment tenen anticossos IgG se situa en un 7,1 per cent, segons ha informat la directora de el Centre Nacional d'Epidemiologia (CNE), Marina Pollán. La diferència entre el 9,9 per cent de prevalença global i el 7,1 per cent de l'actual "no vol dir" que aquestes persones hagin perdut els anticossos contra el virus, i per tant no estiguin protegides en certa forma, sinó que " no tenen nivells prou alts perquè el test ràpid d'anticossos doni positiu ".





Els estudis de laboratori que s'estan realitzant aquests dies al CNE amb diverses tècniques serològiques d'alt rendiment permetran analitzar si la diferència entre la prevalença global i la prevalença actual es deu a la durada de la immunitat o a altres factors relacionats amb les tècniques utilitzades per el mesurament d'anticossos.





51.409 PARTICIPANTS

El nombre de participants en aquesta quarta ronda ha estat de 51.409 persones, el 53 per cent dels que van ser contactats. Aquesta xifra és "una mica inferior" a la de les tres primeres rondes, però "segueix sent excel·lent i més que suficient per a la representativitat de l'estudi", ha defensat el secretari general de Salut Digital, Informació i Innovació del SNS de el Ministeri de Sanitat, Alfredo González, que ha defensat que, en qualsevol cas, són "molt superiors" als de estudis similars al nostre entorn.





En aquesta quarta ronda, el treball de camp de l'estudi s'ha realitzat entre el 16 i 29 de novembre, amb la participació de més de 1.500 centres de salut i 4.000 professionals sanitaris. Els resultats publicats avui se cenyeixen als resultats dels tests ràpids d'anticossos, mentre que "en les pròximes setmanes" es presentaran "anàlisis més detallades" amb les proves realitzades en laboratori.





Està confirmada la realització d'una cinquena ronda, tot i que Yotti ha puntualitzat que no hi ha una "data tancada", ja que s'haurà d'adequar a les condicions epidemiològiques i a la campanya de vacunació, que previsiblement començarà a l'última setmana de l'any o la primera de 2021. Originalment, es preveia realitzar la cinquena tanda de proves d'anticossos al febrer i la sisena a l'abril.





IMPORTANTS DIFERÈNCIES ENTRE CA

A l'igual que en les rondes anteriors, hi ha una important variabilitat geogràfica en els resultats: mentre en el nucli central de la península la prevalença global s'acosta i fins i tot supera el 15 per cent, hi ha províncies en què la prevalença no arriba a el 5 per cent. Així, hi ha tres províncies amb una prevalença per sobre del 18 per cent (Conca, Sòria i Comunitat de Madrid), mentre que set es troben per sota de el 5 per cent: Canàries, Lugo, Pontevedra, la Corunya, València, Huelva i Còrdova .





No obstant això, i malgrat la major prevalença de persones amb anticossos en Cuencia, Sòria i Madrid, la directora de el Centre Nacional d'Epidemiologia ha rebutjat que aquestes províncies hagin arribat a algun tipus d'immunitat de grup que permeti relaxar les restriccions. "Les estimacions més baixes que s'han fet per aconseguir la immunitat de ramat estan al voltant del 40 per cent. El fet d'haver arribat a aquesta seroprevalença no vol dir que les mesures de contenció no siguin aplicables a aquestes zones", ha defensat.





No obstant això, en comparació amb les tres primeres rondes, a la quarta s'ha observat una major dispersió de la Covid-19 al llarg d'Espanya. La proporció de persones amb anticossos IgG és més gran en residents de grans ciutats (més de 100.000 habitants), i se situa en aquestes localitzacions en un 8,3 per cent actualment i en un 11,6 per cent des que va començar la pandèmia.





ELS MÉS AFECTATS

Segons les dades de la quarta ronda, i l personal sanitari (16,8%) i les dones que tenen cura a dependents al domicili (16,3%) presenten les xifres més altes de prevalença global. També és significativament més gran en dones ocupades en tasques de neteja (13,9%) i en dones treballadores de el sector sociosanitari (13,1%).





De la mateixa manera, les persones que en algun moment han conviscut amb un cas confirmat presenten una prevalença d'anticossos IgG del 31 per cent en aquesta quarta ronda, i és menor (13%) en les persones que han tingut contacte amb un cas confirmat no convivent (persona familiar o amiga). Així mateix, s'ha identificat que les persones que no tenen nacionalitat espanyola tenen una prevalença més gran, al voltant del 13 per cent, que "pot estar relacionada amb el treball que realitzen o les seves condicions de vida", ha argumentat Pollán.





El percentatge de persones que van donar negatiu en la primera fase de l'estudi que ara tenen anticossos (el que es coneix com a taxa de seroconversió) se situa en un 3,8 per cent, un percentatge més gran que el 0,7-0,9 per cent detectat en les primeres rondes. "Tota la mobilitat que hem tingut a l'estiu i tardor es reflexa en aquesta major taxa", ha justificat Pollán. De la mateixa manera, el percentatge de persones asimptomàtiques durant les 4 rondes que té anticossos IgG se situa en un 3,3 per cent, mentre que en les rondes anteriors es va mantenir entre un 2,5 i un 2,8 per cent.





La taxa de seroconversió entre participants que des de l'estiu han conviscut amb casos coneguts o sospitosos de la Covid-19 s'ha multiplicat gairebé per 10 respecte a el percentatge global de seroconversió: se situa en un 35 per cent en convivents de cas confirmat i en un 26,3 per cent en convivents de persones amb símptomes Covid-19.





El percentatge d'asimptomàtics en relació amb el total de positius s'estima al voltant del 30 per cent. Les noves dades confirmen que la prevalença augmenta amb el nombre de símptomes compatibles amb la Covid-19, i que és particularment alta (43%) entre els que desenvolupen pèrdua d'olfacte (anòsmia).