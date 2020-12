Els diabètics exigeixen la presència de podòlegs en els centres d'atenció primària

La Federació Espanyola de Diabetis (FEDE) i el Consell General de Col·legis Oficials de Podòlegs (CGCOP) adverteixen que fins a un 85 per cent de les amputacions per peu diabètic es podrien prevenir mitjançant l'atenció sanitària i cures personals basats en una bona informació i atenció especialitzada, de manera que les dues entitats han signat un manifest per reclamar la inclusió de la Podologia en la Cartera de Serveis de el Sistema Nacional de Salut.





Concretament, en el manifest es recull que "un bon control de la diabetis i el tractament preventiu i multidisciplinari de el peu diabètic és un assumpte fonamental que podria evitar milers d'amputacions a l'any"; i que "mentre que la prevalença de la malaltia augmenta, les cures dels peus dels pacients amb diabetis cada vegada estan més desatesos, el que genera una enorme despesa a el sistema públic quan desencadena l'amputació dels membres inferiors".





En aquest sentit, les dues entitats adverteixen que la mortalitat després d'una amputació per peu diabètic supera el 70 per cent, per sobre de la dels càncers més comuns, de manera que consideren que aquest s'ha de considerar un problema greu de salut pública que requereix d' un abordatge immediat. A més, afegeixen que un 20 per cent de les persones que pateixen diabetis a Espanya patiran risc d'amputació en les extremitats inferiors al llarg de la seva vida.





En l'actualitat, només hi ha professionals de la podologia dins el sistema públic de salut a Cantàbria i Illes Balears. Segons FEDE i CGCOP, el Sistema Nacional de Salut ha de garantir que tots els pacients amb diabetis tinguin accés a totes les cobertures assistencials, així com el correcte seguiment.





Així les coses, el president en funcions de FEDE, Aureliano Ruiz, destaca la importància d'aquest manifest, amb el qual es pretén "conscienciar l'administració sobre la necessitat d'aquesta figura professional, dins de la sanitat pública, ja que així es millorarà l'atenció sanitària que reben les persones amb diabetis i s'evitarà l'aparició de el peu diabètic, un problema que, a Espanya, afecta cada any a més de 100.000 persones".





Per a la presidenta de el Consell de Col·legis de Podòlegs, Elena Carrascosa, "l'absència de professionals de la Podologia en els centres d'Atenció Primària (AP) i als hospitals dificulta l'atenció, els tractaments preventius i el seguiment d'ulceracions o símptomes que poden empitjorar i convertir-se en situacions complicades per als pacients ".





"A l'AP, el professional de la Podologia tindria un important paper en la valoració de el peu de risc en pacients amb diabetis, així com en el seu tractament i seguiment", assenyala Carrascosa. També s'ha demostrat que "en equips multidisciplinaris d'atenció especialitzada, la figura del podòleg suposa una disminució dels temps de curació, d'hospitalització i descongestió d'altres especialistes així com una disminució de la despesa farmacèutica".





Per tot l'anterior, les dues institucions signants d'aquest manifest creuen que "la incorporació de la Podologia dins de les institucions sanitàries públiques no només compta amb el suport legal necessari, sinó que resulta exigible", i des FEDE i CGCOP es fa una crida a les autoritats sanitàries "perquè treballin pel dret dels pacients a tenir accés a una sanitat pública de qualitat que garanteixi una assistència sanitària integral, el que inclou, la Podologia".