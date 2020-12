La Parlament aprova crear un fons de 120 milions per ajudar els municipis

El Parlament ha validat un decret llei de la Generalitat per crear un fons addicional i extraordinari per pal·liar els efectes de la pandèmia del coronavirus en el món local amb una dotació total de 120 milions d'euros: 20 milions immediats que es destinaran a ens locals, consells comarcals i entitats municipals descentralitzades abans de finalitzar 2020, i 100 milions més que s'atorgaran el 2021.





El decret, que s'ha debatut i votat en el ple celebrat al Parlament aquest dimarts, ha sortit endavant amb 65 vots a favor per part de JxCat i ERC i amb 69 abstencions corresponents a la CUP, els comums, el PSC, Cs i el PP.





Per presentar el decret llei, la consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, ha detallat que es tracta d'un conjunt de mesures d'impacte destinades a mitigar i revertir la situació actual derivada de la pandèmia al món local, de manera que dels 100 milions previstos per 2021, hi haurà una partida inicial de el 50% que es donarà en el primer trimestre del l'any i l'altre 50% es facilitarà al llarg dels dos trimestres restants.





De manera addicional, el decret també contempla mesures directes per pal·liar els efectes de la pandèmia en el si de les entitats esportives, amb "un doble objectiu" de fer arribar a el sector les mesures impulsades pel Govern a més de recollir i compartir les necessitats de l' món esportiu i atendre així a les seves demandes, ha explicat Budó.





Així, una de les mesures passa per habilitar el Consell Català de l'Esport perquè pugui atorgar les ajudes extraordinàries i d'emergència per fer front a la suspensió de l'obertura al públic de les instal·lacions i equipaments esportius a Catalunya a través d'una partida de 25 milions, amb l'objectiu que el seu "coneixement directe" de el sector faciliti la celeritat administrativa en l'adjudicació d'ajudes.





El decret també reuneix mesures extraordinàries i de caràcter urgent i social destinades a centres educatius i de l'àmbit de l'educació d'oci i de les activitats extraescolars dirigides a menors d'entre 3 i 18 anys per fer front a la Covid-19.





DECRET DE EL TERCER SECTOR

D'altra banda, la Cambra catalana també ha validat amb 65 vots favorables per part de JxCat i ERC i 69 abstencions de l'oposició un altre decret llei que permetrà destinar una línia d'ajut de 3.500 milions d'euros per donar suport a les entitats de tercer sector social per frenar l'impacte de la Covid-19.





El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, ha explicat que amb aquest paquet d'ajudes es pretén acabar de completar un cicle de mesures de suport al tercer sector per la seva despesa extraordinària per fer front a una "situació tan complexa" com la pandèmia.





Pel Homrani, el tercer sector uneix empreses comunitàries i de base com instal·lacions juvenils, cases de colònies, albergs de joventut, granges-escola, aules de natura i campaments juvenils, que han estat el "primer front de resposta" en la lluita per frenar els efectes de la pandèmia.