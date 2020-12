L'obra teatral 'Jerusalem' arrasa als Premis Butaca i s'emporta set guardons

L'obra teatral 'Jerusalem', coproducció de Teatre Romea, el Centre Dramàtic Nacional i el Grec Festival, ha triomfat als Premis Butaca 2020 amb set guardons, dels vuit als quals optava, en una gala que s'ha celebrat la nit de aquest dimarts en línia.













'Jerusalem' s'ha endut els Butaca a millor muntatge teatral, millor director per a Julio Manrique, millor actor per Pere Arquillué, millor actor de repartiment per Marc Rodríguez, millor escenografia per a Alejandro Andújar, millor caracterització per Núria Llunell i millor so per Damien Bazin.





El Premi Butaca al millor espectacle de petit format ha recaigut en 'AQUEST país no descobert que no Deixa tornar de les Seves fronteres cap del Seus Viatgers' (Titus Andrònic / Temporada Alta / Sala Beckett), el millor espectacle de dansa és 'Rèquiem' de Crea Dance Company, el millor musical va per 'la botiga dels horrors' (Nostromo) i el millor muntatge per a públic familiar l'ha rebut 'Veus que no veus' de la companyia Pepa Plana.





El Butaca a la millor actriu teatral ha estat per a Rosa Boladeras per 'La Rambla de les floristes' i la millor actriu de repartiment és Laura Conejero per 'Una història real', mentre que el guardó a millor actor de musical ha estat per a Marc Pociello per 'La botiga dels horrors', obra que també s'ha emportat el de millor actriu per a Diana Roig.





En l'apartat de dansa, la millor intèrpret femenina ha estat Blanca Tolsà per 'Wu Wei' i a l'apartat masculí Jacob Gómez per la mateixa obra, i la millor coreografia ha estat per a Maria Rovira per 'Rèquiem'.





El Premi Butaca a la millor disseny de llums ha estat per a Albert Faura per 'La botiga dels horrors', el de vestuari per Montse Amenós per 'La Rambla de les floristes' i el de millor composició musical per a Dani Espasa també per 'La Rambla de les floristes '.





El Butaca pel millor text ha estat per Guillem Clua per 'Justícia' i el Butaca Honorífica 'Anna Lizaran' ha recaigut en l'actriu Carme Fortuny.