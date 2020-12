Un exsenador del PSOE declara aquest dimecres com a investigat per un contracte a Villarejo

L'exsenador del PSOE Francisco Rodríguez Martín declara aquest dimecres com investigat davant del jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castelló per la seva presumpta participació en un encàrrec al comissari jubilat i a la presó provisional José Manuel Villarejo per espiar el expropietari de la constructora Martinsa-Fadesa Fernando Martín.













El jutge del cas 'Tàndem' també ha citat l'expresident de Persán José Moya Sanabria, al que va ser directiu d'aquesta empresa Raúl Jara Lorenzo i Leticia Sánchez Mendoza, citats també com investigats pels presumptes delictes de suborn i descobriment i revelació de secrets. A més, escoltarà Antonio Fernández López, que compareix com a testimoni a l'estar personat com a acusació particular.





El titular de Jutjat Central d'Instrucció número 6 va formar la peça separada número 25 del conegut com a 'cas Villarejo' per investigar el que el comissari jubilat va denominar com 'projecte Saving'.





Es tracta d'un encàrrec en què l'exsenador Francisco Rodríguez hauria actuat presumptament com a intermediari i que podria tenir un preu que anava des dels 375.000 euros a 1,2 milions, i inclouria anàlisi fins i tot del tràfic de trucades d'una desena de persones.





RECONEIXEMENT DE DEUTE





Segons va avançar 'El Mundo' i han confirmat fonts jurídiques, l'objectiu d'aquest encàrrec era millorar la posició jurídica i negociadora de l'empresa de José Moya Sanabria en relació a un reconeixement de deute de Martinsa-Fadesa.





El projecte té el seu origen en l'operació Fadesa, "formalitzada mitjançant contracte en desembre de 2007 que concedia a José Moya Sanabria dret d'opció de venda enfront de Fernando Martín sobre un paquet d'accions de Martinsa".





Quan en 2010 Moya va exercitar aquesta opció de venda, la constructora ja havia decretat la suspensió de pagaments dos anys abans, de manera que l'empresari de productes de neteja i higiene personal dur a terme diverses accions per reclamar el crèdit sense èxit. Finalment el 2011, va decidir acudir a Villarejo.





Per abordar el problema, el comissari jubilat disseny un pla per recuperar l'estatus jurídic de Moya; disposar de capacitat negociadora per beneficiar els seus interessos; i ajudar-lo a deixar de figurar com a deutor davant la Confederació Empresarial de Comerç d'Andalusia.