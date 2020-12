El Govern central assegura que poden endurir les mesures per Nadal per evitar "una tercera ona"

El president de Govern central, Pedro Sánchez, ha avisat aquest dimecres que si cal per l'evolució de la pandèmia, el Govern central proposarà a les comunitats autònomes endurir el pla per a les dates nadalenques aprovat fa unes setmanes i ha cridat a "no abaixar la guàrdia "davant el virus.









"No podem relaxar-nos, no podem baixar la guàrdia", ha insistit el cap de l'Executiu en la seva compareixença davant del Ple per fer un primer balanç del segon estat d'alarma.





En aquest context, el president de el Govern ha fet una crida per "no llençar tot per la borda", remarcant que depèn de la responsabilitat de la ciutadania "no obrir una tercera onada".