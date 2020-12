Detenen a Barcelona a un multimilionari rus buscat per la Interpol per delictes fiscals

Agents de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra de la Comissaria General d’Investigació Criminal adscrits al Grup de Recerca de Fugitius han detingut a Barcelona un home, de 39 anys i nacionalitat russa, que estava en situació de crida i cerca per INTERPOL acusat d’un delicte fiscal comés al seu país.













La investigació es va iniciar al mes de novembre quan la exparella de l’arrestat, que resideix a Rússia, va denunciar la sostracció de la filla que tenen en comú, la qual podria trobar-se amb el seu pare a l’Estat espanyol.





En el marc de les gestions de comprovació i localització del pare i la filla, els Mossos van localitzar a Barcelona un home de nacionalitat russa i amb un alt poder adquisitiu, que coincidia amb les dades que disposaven els investigadors.





Les gestions d’investigació per a la seva localització van resultar especialment costoses ja que l’investigat coneixia l’existència en vigor de l’ordre de crida i cerca internacional. Per aquest motiu, tot i de disposar de diferents immobles, vehicles i negocis, no constava com a titular de cap d’ells. Un altre aspecte que ha dificultat la seva detenció ha estat la seva mobilitat, ja que pivotava constantment entre diferents països europeus en els quals encara mantenia diferents negocis.





Els investigadors van comprovar que l’home, que havia fugit de Rússia l’any 2012, havia estat amagat durant aquests anys en diferents països com Bielorússia o Xipre i, un cop ubicat a Espanya, a Madrid i Barcelona, on tenia establerts diversos negocis. Concretament a Barcelona havia obert en els últims anys alguns establiments de restauració.





A finals de la setmana passada, els investigadors el van ubicar en una casa unifamiliar situada en una urbanització de Premià de Dalt envoltat de fortes mesures de seguretat.





El dia 10 de desembre, es va establir un dispositiu policial que va permetre detenir l’investigat a la ciutat de Barcelona quan s’adreçava, en un vehicle amb vidres tintats i escortat per personal de seguretat, a una entitat bancària per tractar diversos assumptes empresarials amb els seus advocats.





El detingut va passar a disposició dels Jutjats de guàrdia de Barcelona.