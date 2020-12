Argimon demana reduir la mobilitat: "M'atreviria a dir que anem malament"

El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha cridat aquest dimecres a reduir la mobilitat i la interacció social a causa de l'empitjorament dels indicadors de coronavirus a Catalunya: "No estem bé i m'atreviria a dir que anem malament".













En una entrevista a Catalunya Ràdio recollida, al preguntar-li si s'enduriran les mesures de el pla de Nadal, ha descartat avançar mesures, perquè són decisions que no estan preses encara, però s'ha d'actuar "com més aviat millor".





Sobre el pla de les residències per Nadal, ha dit que s'està elaborant, que "la voluntat és que les persones surtin", que es farà un cribratge previ i que hi haurà mesures de vigilància quan es torni a la residència, i ha apostat per sortides de al menys tres dies, no d'hores.