SCC crida a manifestar-se a Barcelona aquest diumenge per exigir que el castellà segueixi sent llengua vehicular

Societat Civil Catalana (SCC) ha fet una crida perquè els ciutadans vagin aquest diumenge a una manifestació convocada per l'Assemblea per una Escola Bilingüe de Catalunya (AEB) per demanar que el castellà segueixi sent llengua vehicular en tot el territori espanyol.





Es tracta d'una manifestació de vehicles que començarà les 12:00 hores d'aquest diumenge a la Plaça Francesc Macià i recorrerà Diagonal i Passeig de Gràcia fins arribar a Plaça Catalunya.