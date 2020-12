Dos detinguts per retenir un home a l'Hospitalet de Llobregat i obligar-lo a fer transferències per més de 16.000 €

Agents de la Policia de la Generalitat - Mossos de la Unitat d'Investigació de la comissaria de l'Hospitalet de Llobregat van detenir, el dijous 3 de desembre i el dimecres 9 de desembre, a tres homes de nacionalitats espanyola i dominicana, de 24 i 26 anys, com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència i intimidació i un delicte de detenció il·legal a l'Hospitalet de Llobregat.









La investigació va començar a principis del mes de desembre quan els investigadors van tenir coneixement d'un robatori amb violència i un delicte de detenció per part d'un grup de persones a l'Hospitalet de Llobregat.





La víctima havia acudit al domicili d'un conegut seu a qui, juntament amb dues persones més, van retenir al lloc sota amenaces i agressions. Posteriorment, el van acompanyar a casa amb la intenció de sostreure-diners en efectiu i altres objectes de valor. Tot seguit, també el van traslladar fins a un caixer automàtic per obtenir més diners en efectiu. Així mateix, van obligar a facilitar les claus d'accés a la banca electrònica, i a través del telèfon mòbil, els autors dels fets van fer tres transferències a dos comptes corrents per valor de 14.000 euros. Finalment, els captors també van fer cinc extraccions en una sucursal bancària de l'Hospitalet de Llobregat per un valor de 2.500 euros.





Gràcies a les gestions d'investigació, els agents van aconseguir identificar i detenir, el 3 de desembre, a un dels presumptes autors dels fets, concretament el conegut de la víctima.





Finalment, el 9 de desembre, els investigadors van detenir els dos joves més, a l'Hospitalet de Llobregat, com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència i intimidació i d'un delicte de detenció il·legal.





Els arrestats van passar a disposició judicial i el jutge instructor va decretar l'ingrés a presó per a dos d'ells i la llibertat amb càrrecs de l'altre.